Die Rapid-Fans warten schon lange auf einen Heimsieg gegen die Austria. APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Wien - Vor dem großen Wiener Fußball-Derby zwischen Rapid und der Austria geht es wieder einmal um die Teilnahme in der Riege der Großen. Im Rennen um den Platz in der Meistergruppe winkt dem Sieger im 342. Duell der Stadtrivalen eine gute Ausgangsposition vor den entscheidenden zwei Runden. Der Verlierer muss bangen. Rapid kämpft am Sonntag (17.00 Uhr/live Sky) auch um das Ende einer schon zehn Jahre währenden Heimmisere gegen die Austria. Die Gäste treten personell geschwächt an.

Seit 9. Februar 2014 - einem 3:1-Sieg - wartet Rapid in Hütteldorf auf einen Erfolg gegen die Austria. Das im Sommer 2016 fertiggestellte Allianz Stadion darf mittlerweile als violette Wohlfühloase geltend gemacht werden. Bei sieben Remis holte die Austria seither vier Siege im Westen Wiens. "Wir wollen diese Serie auf alle Fälle beibehalten", sagte Dominik Fitz. Der Spielmacher der Austria war beim letzten Rapid-Sieg in Hütteldorf 14 Jahre alt.

Das lange Warten

Für die Grün-Weißen ist es Zeit, diese Serie zu beenden. Die Zuversicht ist nach dem gelungenen Start ins neue Jahr groß, auch betreffend Platz in den Top-6. "Wir gehen fest davon aus, dass wir am Sonntag gewinnen. Wir sind überzeugt, dass wir am Ende über dem Strich sind", betonte Geschäftsführer Steffen Hofmann. "Die ersten Spiele waren richtig gut, ich bin extrem optimistisch. Man merkt, wie viel Euphorie jetzt vorhanden ist", sagte Sport-Geschäftsführer Markus Katzer. Auch bei den Fans herrscht große Vorfreude, seit drei Wochen ist das Allianz Stadion mit 26.000 Zuschauern ausverkauft.

Viel Optimismus strahlt auch Trainer Robert Klauß vor seinem ersten Wiener Derby aus. "Die zwei Spiele (gegen WAC und Sturm) waren ein Schritt in die richtige Richtung, wir haben jeweils schwierige Phasen überstanden. Die Jungs nehmen viel Schwung aus diesen Spielen mit, das stärkt uns in unserem Tun. Der Prozess ist angestoßen, es geht auch darum, Stärke und Selbstvertrauen zu entwickeln. Dass die Spieler rausgehen und sich sagen: Es gibt nur einen Sieger, und das sind wir", erklärte Klauß, der abgesehen von den Langzeitverletzten aus dem Völlen schöpfen kann. Innenverteidiger Leopold Querfeld kehrt nach seiner Sperre zurück, Torjäger Guido Burgstaller, der diese Woche seinen Vertrag um ein Jahr verlängert hat, ist wieder fit.

Thema in der Kabine

Die Austria ist gegen Rapid in der Liga insgesamt zwölf Spiele ungeschlagen. Die Tabellensituation und vor allem die lange Negativserie gegen den Lokalrivalen wird bei Rapid möglichst ausgeblendet. "Statistiken haben eine gewisse Aussagekraft. Ich weiß, dass das im Umfeld bei Fans, Journalisten auch vielleicht auch dem einen oder anderen Spieler im Kopf ist, aber wir werden thematisieren, was wichtig ist, und uns darauf fokussieren", erzählte Klauß, der in Wien noch "frei von negativen Derby-Erlebnissen" ist. "Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, gegen die Austria nicht zu gewinnen", meinte er.

Die Statistik kennt natürlich auch Austria-Coach Michael Wimmer vor dem ersten Wiener Derby zweier deutscher Trainer (Mike Büskens bzw. Thorsten Fink) seit Herbst 2016. "Natürlich ist das Thema in der Kabine", berichtete Wimmer. Er selbst wollte sich mit Statistiken nicht beschäftigen. Der Bayer muss adaptieren, einige Akteure fallen aus. Johannes Handl und Romeo Vucic sind gesperrt, dazu kommen die verletzten Fisnik Asllani und Marvin Potzmann. Torhüter Christian Früchtl hat ebenso wie Muharem Huskovic erst Teile des Mannschaftstrainings absolviert, das Duo ist für die Startelf somit wohl kaum Thema.

Das Vertrauen

James Holland - wie Sportdirektor Manuel Ortlechner 2014 dabei - könnte im zentralen Mittelfeld zum Zug kommen, Alexander Schmidt soll das Selbstvertrauen seines Tores zuletzt gegen Altach mitnehmen. Der in der Vorwoche erkrankt fehlende Andreas Gruber drängt sich laut Wimmer ("Er ist heiß auf das Spiel") auf. "Egal, wer im Kader steht. Ich vertraue jedem", hielt der Austria-Coach demonstrativ fest. "Wichtig ist, dass es die Mannschaft auf den Platz kriegt. Dass man mit Mut und Energie so Fußball spielt, wie wir uns das vorstellen." Als taktische Überlegung dachte er auch eine Viererkette an.

Beide Teams gehen in diesem Jahr in der Liga ungeschlagen und daher mit viel Selbstvertrauen in das stets emotionale Stadtderby. Rapid liegt als Sechster einen Zähler vor der Austria. Zwei Runden sind nach dem Derby vor Ende des Grunddurchgangs noch zu spielen. "Jedes Ergebnis kann jetzt richtungsweisend sein kann. Jetzt geht darum, uns volle Pulle auf Sonntag zu fokussieren. Es geht um Emotionen, Leidenschaft, darum, mutig zu sein", sagte Wimmer. Fitz ergänzte: "Im Derby geht es um extrem viel, dass wir unter die Top-6 kommen." (APA, 25.2.2024)

SK Rapid - FK Austria Wien (Wien, Allianz Stadion, 17.00, SR Gishamer). Bisheriges Saisonergebnis: 0:0 (a)

Rapid: Hedl - Kasanwirjo, Hofmann, Querfeld, Auer - Sattlberger, Grgic - Lang, M. Seidl, Grüll - Burgstaller

Es fehlen: Cvetkovic, Gale (beide Kreuzbandriss), Strunz (Syndesmosebandriss)

Austria: Kos - Martins, Plavotic, Galvao - Ranftl, Holland, Fischer, Krätzig - Gruber, Schmidt, Fitz

Es fehlen: Handl, Vucic (beide gesperrt), Potzmann (Sehnenriss im Adduktorenbereich), Asllani (Sehneneinriss), Raguz, El Sheiwi, Wustinger (alle rekonvaleszent)