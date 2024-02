Der Einsatz lief am späten Freitagabend noch. imago images/Michael Kristen

Wien – In Wien-Brigittenau sind am Freitagabend drei Frauen tot aufgefunden worden. Dies teilte die Landespolizeidirektion Wien in einer ersten Information zu einem laufenden Einsatz mit. Als Medientreffpunkt wurde eine Adresse in der Engerthstraße angegeben, an dem sich ein Bordell befindet. Weitere Details folgen. (APA, 23.2.2024)