Einen "Aufruf zur Tötung von FPÖ-Politikern" hörte Parteichef Herbert Kickl vorige Woche im "ZDF Magazin Royale", bei der Staatsanwaltschaft Mainz gingen mehrere Strafanzeigen ein wegen einer Formulierung Jan Böhmermanns über das "Keulen" von "Nazis". Diesen Freitag hob das "ZDF Magazin Royale" also gleich wieder an mit dem Motto "Frisch gekeult und hoch entspannt" und widmete sich einem Tiktok-Influencer und Europa-Abgeordneten der AfD. Und kommt zum Schluss: "Deutschland ist kein bisschen besser als Österreich."

Jan Böhmermann nahm sich Freitag das Schaffen eines Tiktok-Influencers der AfD vor. ZDF Magazin Royale Screenshot

"So eine Sendung trauen wir uns heute nicht"

"So eine Sendung wie letzte Woche trauen wir uns heute nicht", versprach der TV-Satiriker an seinem 43. Geburtstag nach dem FPÖ-Spezial vor einer Woche zum Einstieg eine Sendung "garantiert nur mit Witzen, die wirklich alle gut finden, ohne sprachliche Missverständnisse und ohne Doppeldeutigkeiten".

Und natürlich ist auch dieses "ZDF Magazin Royale" über den Rechtsanwalt Maximilian Krah und sein extremes Rechtsverständnis, das er mit schwungvollem Scheitel und gern in Rot, Schwarz und Weiß gehaltenen Textstakkatos auf Tiktok transportiert, kein anderes Satireformat als gewohnt auf dem Sendeplatz. "Misogynie, Rassismus und demokratiefeindliche Denkweisen" illustriert Böhmermann mit den Tiktoks und Tweets des AfD-Influencers und technologiestrategischer Helfer aus den Reihen der Identitären. Der TV-Satiriker berichtet von Connections nach China und Russland, zeigt dazu Aussagen mit Zweifeln an der russischen Verantwortung für das Massaker in Butscha in der Ukraine oder an der systematischen Misshandlung an der Volksgruppe der Uiguren in China.

"Kein bisschen besser als Österreich"

Böhmermanns Fazit: "Das Bekämpfen von Rechtsextremisten und Demokratiefeinden kriegen wir in Deutschland genauso schlecht hin wie in Österreich. Deutschland ist kein bisschen besser als Österreich."

Vorige Woche endete Böhmermann mit "Liebe 3sat-Zuseher:innen, bitte nicht vergessen: Nicht immer die Nazikeule rausholen, sondern vielleicht einfach mal ein paar Nazis keulen." Laut Duden, so die FPÖ-Reaktion, bedeutet keulen "Nutztiere töten, um Tierseuchen zu verhindern oder einzudämmen". Die vom Duden ebenfalls geschilderte Herkunft des Wortes: "eigentlich = mit der Keule niederschlagen".

Wie vor einer Woche beginnt Böhmermann zum Schluss gleich wieder mit "Nicht immer die Nazikeule rausholen..." - und biegt lächelnd ab zu: "... sondern vielleicht einfach mal ein kleines Geburtstagslied singen." (fid, 24.2.2024)