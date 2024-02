Jakob Pöltl beobachtet einen Layup von Teamkollege Bruce Brown. AP/Jason Allen

Atlanta/Toronto - Die Toronto Raptors haben am Freitag im Duell mit einem unmittelbaren Konkurrenten um einen Platz im Play-in der National Basketball Association (NBA) angeschrieben. Die Kanadier gewannen bei den Atlanta Hawks mit 123:121. Jakob Pöltl schrieb mit zwölf Punkten und 13 Rebounds doppelt zweistellig an. Zudem verzeichnete der Center aus Wien sechs Assists und zwei Blocks in 26:02 Minuten auf dem Parkett.

Toronto hatte in Atlanta vor allem eine mannschaftlich starke Leistung geboten. Acht der neun von Coach Darko Rajakovic eingesetzten Spieler verzeichneten zumindest zehn Punkte. Immanuel Quickley war mit 24 Zählern der beste Werfer. "In einem knappen Spiel haben wir immer die richtigen Antworten gefunden", kommentierte Pöltl den Erfolg. Am Montag sind die Raptors bei den Indiana Pacers zu Gast.

LeBron James Topscorer bei Comeback

In einem Spitzenspiel gewannen die Milwaukee Bucks nach zuletzt zwei Niederlagen bei den Minnesota Timberwolves mit 112:107 und beendeten damit eine Serie von vier Siegen des Leaders der Western Conference. Giannis Antetokounmpo verbuchte 33 Punkte und 13 Rebounds.

Nach einer Knöchelverletzung zurückgekehrt ist LeBron James. Er führte die Los Angeles Lakers beim 123:118 gegen die San Antonio Spurs mit 30 Punkten als Topscorer an. 28 Zähler und 13 Rebounds gingen auf das Konto von Anthony Davis. Bei den Texaner zeigte einmal mehr Victor Wembanyama stark auf. Der Jungstar aus Frankreich verpasste mit 27 Punkten, zehn Rebounds und acht Assists nur knapp ein Triple-Double. Hinzu kamen je fünf Steals und Blocks.

Eine weitere Enttäuschung setzte es für die Phoenix Suns mit einem 110:114 bei den Houston Rockets. Kevin Durant erzielte 28 Punkte und stieß mit vorerst 28.296 Zählern auf Platz neun der Allzeit-NBA-Scorerliste vor. Er überholte Carmelo Anthony (28.289). (APA, red, 24.2.2024)