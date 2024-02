Die Ermittlungsarbeiten der Polizei dauern an. Werner Kerschbaummayr / fotokers

Wien – Im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt in der Erdbergstraße in Wien-Landstraße gilt der Mann bzw. Vater der gewaltsam ums Leben Gebrachten nun als "Hauptverdächtiger". Das teilte der Sprecher der Landespolizeidirektion, Philipp Haßlinger, am Samstagvormittag auf APA-Anfrage mit. Der Mann - nach Informationen der APA handelt es sich um einen Buchhalter - ist seit dem Auffinden der Leichen von der Bildfläche verschwunden. Die Fahndung laufe "auf Hochtouren", sagte Haßlinger.

Untersuchung durch Gerichtsmedizin

Die Leichen der 51-jährigen Frau und ihrer 13 Jahre alten Tochter wurden Freitagfrüh in der Wohnung der Familie entdeckt. Die Mutter der 51-Jährigen hatte sich Sorgen gemacht und die Polizei verständigt, weil sie ihre Tochter und ihre Enkelin nicht mehr erreichen konnte. Beamte öffneten die Wohnung und fanden die Frau und das Mädchen im Vorzimmer leblos vor. Bei beiden konnte vom Notarzt nur mehr der Tod festgestellt werden.

Gesicherte Details zu den Todesursachen hängen von den Feststellungen des Gerichtsmediziners ab. Indes klärt das Landeskriminalamt, Ermittlungsbereich Leib/Leben die Hintergründe der Bluttat sowie ein etwaiges Motiv ab. Zeuginnen und Zeugen werden zur familiären Situation befragt, das familiäre Umfeld wird ebenfalls beleuchtet. Die Familie sei in der Vergangenheit jedenfalls nicht polizeilich auffällig geworden, hieß es seitens der Polizei Wien. (APA, 24.2.2024)