Krieg in der Ukraine Ostukraine: Ukrainische Soldaten in der Defensive

Nach mehr als einem Jahr festgefahrener Kämpfe geht Moskau in der Ostukraine wieder in die Offensive und setzt viel Personal und Artillerie an der Front ein, um Geländegewinne zu erzielen. Unweit der Stadt Bachmut schützen Soldaten ukrainische Artillerie vor russischen Geschützen