Die Eagles schlugen Burnley und haben nun acht Punkte Guthaben auf die Abstiegsplätze. Manchester United kassiert in 97. Minute das 1:2 gegen Fulham

Daumen hoch. REUTERS/ISABEL INFANTES

London – Oliver Glasner hat in der englischen Fußball-Premier-League ein Traumdebüt gefeiert und mit Crystal Palace einen ersten großen Schritt Richtung Klassenerhalt geschafft. Im ersten Spiel unter dem oberösterreichischen Trainer besiegte der Londoner Club am Samstag den Tabellenvorletzten Burnley nach einstündiger Überzahl mit 3:0 (0:0). Dank des zweiten Erfolgs in diesem Kalenderjahr hat der Tabellen-14. nun acht Punkte Guthaben auf die Abstiegsplätze. Manchester United verlor indes 1:2 gegen Fulham.

Souveräner Sieg

Glasners "Eagles" machten im heimischen Selhurst Park von Beginn weg richtig viel Druck, doch Burnley-Torhüter James Trafford hielt mit starken Paraden gegen Joachim Anderson (24.) und Odsonne Edouard (28.) sein Gehäuse zunächst sauber. Ein folgenschwerer Fehlpass des Torhüters und die anschließende Notbremse von Josh Brownhill (35.) brachte Crystal Palace aber numerische Überzahl, die die Glasner-Truppe in der zweiten Halbzeit zum Sieg nutzte.

Chris Richards brach per Kopf nach Flanke von Jordan Ayew den Bann (68.), Ayew legte vier Minuten später nach (72.). Jean-Philippe Mateta fixierte mit einem verwandelten Elfmeter (79.) den Endstand und damit den höchsten Sieg von Crystal Palace seit April. Der 49-jährige Glasner hatte bei Crystal Palace am Montag die Nachfolge von Roy Hodgson angetreten.

Rückschlag für Manchester United

Manchester United erlitt indes im Kampf um die Europacupplätze einen Rückschlag. Calvin Bassey (65.) brachte Fulham im Old Trafford voran. Harry Maguire (89.) glich aus. In der siebenten Minute der Nachspielzeit traf Alex Iwobi aber zum Auswärtssieg der Gäste. Manchester United ist Sechster, Fulham Zwölfter. (APA, red, 24.2.2024)

Fußball-Ergebnisse England - Premier League - 26. Runde:

Mittwoch

Liverpool - Luton 4:1 (0:1)

Freitag

Chelsea - Tottenham Hotspur verschoben

Samstag

Aston Villa - Nottingham Forest 4:2 (3:1)

Brighton and Hove Albion - Everton 1:1 (0:0)

Crystal Palace - Burnley 3:0 (0:0)

Crystal Palace: Trainer Glasner

Manchester United - Fulham 1:2 (0:0)

Bournemouth - Manchester City 18.30

Arsenal - Newcastle United 21.00

Sonntag

Wolverhampton Wanderers - Sheffield United 14.30

Montag

West Ham - Brentford 21.00