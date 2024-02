Joao Felix erzielte das 2:0. IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSINPHOTO

Der FC Barcelona hat sich mit einem lockeren Heimsieg zumindest vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz in Spaniens Fußballmeisterschaft geschoben. Die Katalanen gewannen mit 4:0 (1:0) gegen den FC Getafe und rückten bis auf fünf Punkte an Real Madrid heran. Der Tabellenführer hat am Montag Rayo Vallecano zu Gast.

Raphinha (20.), Joao Felix (53.), Frenkie de Jong (61.) und Fermin Lopez (90.+1) schossen den vierten Sieg aus den vergangenen fünf Ligaspielen heraus. Überraschungsteam FC Girona könnte Barcelona im Laufe des 26. Spieltags wieder überflügeln.

Barcelona hatte kurz nach der Pause aber Glück, als Tormann Marc-Andre ter Stegen einen Distanzschuss parierte: Der Ball prallte vom Pfosten zurück ins Feld (49.). (sid, red, 24.2.2024)

Fußball-Ergebnisse Spanien - La Liga - 26. Runde:

Freitag

Real Sociedad - Villarreal 1:3 (0:1)

Samstag

Granada - Valencia verschoben

FC Barcelona - Getafe 4:0 (1:0)

Alaves - Real Mallorca 18.30

Almeria - Atletico Madrid 21.00

Sonntag

FC Cadiz - Celta de Vigo 14.00

Betis Sevilla - Athletic Bilbao 16.15

Las Palmas - CA Osasuna 18.30

Real Madrid - FC Sevilla 21.00

Montag

Girona - Rayo Vallecano 21.00