Marco Odermatt ist nicht zu stoppen. AP/Robert F. Bukaty

Palisades Tahoe – Ski-Star Marco Odermatt hat seine Riesentorlauf-Siegesserie am Samstag weiter ausgebaut. Der Schweizer gewann in Palisades Tahoe saisonübergreifend das zehnte Weltcup-Rennen in der Disziplin und fixierte so den eigentlich schon lange feststehenden dritten Gewinn des Gesamtweltcups auch rechnerisch. Der Norweger Henrik Kristoffersen und US-Lokalmatador River Radamus besetzten die weiteren Stockerlplätze. Raphael Haaser schaffte als Siebenter sein bestes Riesentorlauf-Ergebnis.

Manuel Feller (+1,89) belegte unmittelbar hinter seinem Teamkollegen den achten Platz, Lukas Feurstein (+2,27) punktete als Zehnter stark. Stefan Brennsteiner und Joshua Sturm (Halbzeit-15. mit Startnummer 44) schieden im Finale aus. Bei Patrick Feurstein, Dominik Raschner und Kilian Pramstaller hatte es mehr oder weniger knapp nicht für den zweiten Durchgang gereicht.

Odermatt hat weitere Kristallkugeln im Visier

Odermatt setzte sich mit der Laufbestzeit am Vormittag und der sechstbesten Zeit in Teil zwei durch. Nur 0,12 Sekunden lag er am Ende vor Kristoffersen, der sich nach einer Setup-Umstellung bärenstark präsentierte und erstmals in dieser Saison einen Riesentorlauf-Podestplatz holte. Für Radamus (+1,37) war es überhaupt das erste Top-drei-Finish in seiner Karriere.

In der Gesamtweltcup-Wertung liegt Odermatt nun 1.001 Punkte vor Feller und ist damit von dem Tiroler oder einem anderen Konkurrenten auch in der Theorie nicht mehr einzuholen. Zehn Rennen stehen noch auf dem Programm. Beim Weltcup-Finale in Saalbach-Hinterglemm wird er zum dritten Mal die große Kugel in Empfang nehmen, praktisch nicht mehr zu nehmen sind ihm auch die Kugeln in Riesentorlauf und Super-G. Auch die Abfahrtswertung könnte Odermatt gewinnen und damit als dritter Mann nach Pirmin Zurbriggen und Hermann Maier viermal Kristall in einer Saison.

Er sei "überglücklich, dass es das dritte Mal jetzt geklappt hat, auch wenn es sich jetzt heute nicht nach einem Gesamtweltcup-Sieg anfühlt", sagte Odermatt im ORF-Interview. "Schade natürlich wegen der vielen Verletzungen, die dieses Duell ein bisschen vorentschieden haben", ergänzte er und spielte damit auf die Ausfälle von Kollegen wie Marco Schwarz, Aleksander Aamodt Kilde oder Alexis Pinturault an. Der Kärntner Schwarz lag bis zu seinem Kreuzbandriss Ende Dezember in Bormio Kopf an Kopf mit Odermatt.

Raphael Haaser wurde bester Österreicher. AP/Robert F. Bukaty

Auf Stenmarks und Moser-Prölls Spuren

Sein 35. Weltcup-Sieg war auch der 21. im Riesentorlauf. Längere Siegesserien als zehn Rennen in Folge hatten nur der Schwede Ingemar Stenmark (14 Riesentorläufe/1978-1979) und die Österreicherin Annemarie Moser-Pröll (11 Abfahrten/1972-1974) hingelegt. Gestartet hatte Odermatt seinen Lauf nach seiner bisher letzten Niederlage in dieser Disziplin, diese hatte ihm vor einem Jahr in Palisades Tahoe Schwarz zugefügt.

"Wahnsinn, was der Hund aufführt", kommentierte Feller die Leistungen des Schweizers. Der Tiroler sagte, der trockene Schnee in Nordamerika "setzt mir körperlich extrem zu, vor allem mit der Reise noch dazu". Daher nehme er das Ergebnis gerne mit. Haaser war in der Endabrechnung nur eine Hundertstelsekunde schneller als sein engerer Landsmann. "Im zweiten Durchgang war ein ziemlicher Bock dabei, der auch in die Hose hätte gehen können. Ich glaube, in Anbetracht dessen kann ich mit dem Resultat sehr, sehr zufrieden sein", betonte er. (red, APA, 24.2.2024)

Ergebnis vom Riesentorlauf

1. Marco Odermatt (SUI) 2:11,69

2. Henrik Kristoffersen (NOR) +0,12

3. River Radamus (USA) +1,37

4. Thomas Tumler (SUI) +1,50

5. Gino Caviezel (SUI) +1,77

6. Loic Meillard (SUI) +1,82

7. Raphael Haaser (AUT) +1,88

8. Manuel Feller (AUT) +1,89

9. Alexander Steen Olsen (NOR) +2,23

10. Lukas Feurstein (AUT) +2,27

11. Sam Maes (BEL) +2,47

12. Justin Murisier (SUI) +2,49

13. Atle Lie McGrath (NOR) +2,51

14. Livio Simonet (SUI) +2,56

15. Alexander Schmid (GER) +2,58

16. Rasmus Windingstad (NOR) +2,64

17. Zan Kranjec (SLO) +2,66

18. Thibaut Favrot (FRA) +2,71

19. Alex Vinatzer (ITA) +2,82

20. Tommy Ford (USA) +2,92

21. Leo Anguenot (FRA) +2,93

22. Filippo della Vite (ITA) +3,17

23. Fadri Janutin (SUI) +3,29

24. Patrick Kenney (USA) +4,50

Nicht qualifiziert für 2. Durchgang: Patrick Feurstein, Dominik Raschner, Kilian Pramstaller (alle AUT)

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Giovanni Borsotti (ITA)

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Joshua Sturm (AUT), Stefan Brennsteiner (AUT), Filip Zubcic (CRO), Luca de Aliprandini (ITA), Timon Haugan (NOR)

Nicht gestartet im 2. Durchgang: Joan Verdu (AND)

Riesentorlauf Männer (7):

1. Marco Odermatt (SUI) 700

2. Filip Zubcic (CRO) 314

3. Henrik Kristoffersen (NOR) 298

4. Zan Kranjec (SLO) 285

5. Alexander Steen Olsen (NOR) 247

6. Manuel Feller (AUT) 211

7. Marco Schwarz (AUT) 210

8. Loic Meillard (SUI) 208

9. River Radamus (USA) 184

10. Thomas Tumler (SUI) 153

Gesamtwertung (nach 28 Rennen):

1. Marco Odermatt (SUI) 1702

2. Manuel Feller (AUT) 701

3. Cyprien Sarrazin (FRA) 684

4. Vincent Kriechmayr (AUT) 667

5. Loic Meillard (SUI) 554

6. Henrik Kristoffersen (NOR) 529

7. Dominik Paris (ITA) 499

8. Marco Schwarz (AUT) 464

9. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 440

10. Nils Allegre (FRA) 372

11. Raphael Haaser (AUT) 359

12. Filip Zubcic (CRO) 350

13. Linus Straßer (GER)/Atle Lie McGrath (NOR) 326

15. Alexander Steen Olsen (NOR) 319

Die vergangenen 15 Gesamtweltcupsiege:

2010 Carlo Janka (SUI)

2011 Ivica Kostelic (CRO)

2012-2019: Marcel HIRSCHER (AUT)

2020 Aleksander Aamodt Kilde (NOR)

2021 Alexis Pinturault (FRA)

2022-2024 Marco Odermatt (SUI)

Die meisten "Großen Kristallkugeln":

1. Marcel HIRSCHER (AUT) 8

2. Marc Girardelli (LUX) 5

3. Hermann MAIER (AUT)/Gustavo Thöni (ITA)/Pirmin Zurbriggen (SUI) 4

6. Phil Mahre (USA)/Marco Odermatt (SUI)/Ingemar Stenmark (SWE) 3

Weltcup-Gesamtsiege bei den Herren nach Nationen (58):

1. Österreich 17

2. Schweiz 10

3. Italien/Norwegen 6

5. USA/Luxemburg 5

7. Frankreich 4

8. Schweden 3

9. Liechtenstein/Kroatien 1

Mannschaft Männer (28):

1. Schweiz 4866

2. Österreich 3641

3. Frankreich 2388

4. Norwegen 2263

5. Italien 2042

Nationencup (59):

1. Schweiz 8845

2. Österreich 7461

3. Italien 5605

4. Norwegen 3879

5. USA 3445