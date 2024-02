Marco Odermatt ist nicht zu stoppen. AP/Robert F. Bukaty

Palisades Tahoe – Marco Odermatt hat den Riesentorlauf in Palisades Tahoe (USA) gewonnen und damit auch seinen dritten Gesamtweltcup-Triumph in Folge fixiert. Der Schweizer gewann knapp vor dem Norweger Henrik Kristoffersen (+0,12 Sekunden) und dem US-Amerikaner River Radamus (+1,37). Bester Österreicher wurde Raphael Haaser (+1,88) als Siebenter vor Manuel Feller (+1,89).

Odermatt gewann in Kalifornien saisonübergreifend den zehnten Riesentorlauf in Folge und fixierte so den eigentlich schon lange feststehenden dritten Gewinn des Gesamtweltcups auch rechnerisch. Er hat zehn Rennen vor Schluss nun 1.001 Punkte Vorsprung auf Feller.

Lukas Feurstein punktete als RTL-Zehnter stark. Stefan Brennsteiner und Joshua Sturm (Halbzeit-15. mit Startnummer 44) schieden im Finale aus. Bei Patrick Feurstein, Dominik Raschner und Kilian Pramstaller hatte es mehr oder weniger knapp nicht für den zweiten Durchgang gereicht. (red, APA, 24.2.2024)

Raphael Haaser wurde bester Österreicher. AP/Robert F. Bukaty

Ergebnis vom Riesentorlauf

1. Marco Odermatt (SUI) 2:11,69

2. Henrik Kristoffersen (NOR) +0,12

3. River Radamus (USA) +1,37

4. Thomas Tumler (SUI) +1,50

5. Gino Caviezel (SUI) +1,77

6. Loic Meillard (SUI) +1,82

7. Raphael Haaser (AUT) +1,88

8. Manuel Feller (AUT) +1,89

9. Alexander Steen Olsen (NOR) +2,23

10. Lukas Feurstein (AUT) +2,27

11. Sam Maes (BEL) +2,47

12. Justin Murisier (SUI) +2,49

13. Atle Lie McGrath (NOR) +2,51

14. Livio Simonet (SUI) +2,56

15. Alexander Schmid (GER) +2,58

16. Rasmus Windingstad (NOR) +2,64

17. Zan Kranjec (SLO) +2,66

18. Thibaut Favrot (FRA) +2,71

19. Alex Vinatzer (ITA) +2,82

20. Tommy Ford (USA) +2,92

21. Leo Anguenot (FRA) +2,93

22. Filippo della Vite (ITA) +3,17

23. Fadri Janutin (SUI) +3,29

24. Patrick Kenney (USA) +4,50

Nicht qualifiziert für 2. Durchgang: Patrick Feurstein, Dominik Raschner, Kilian Pramstaller (alle AUT)

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Giovanni Borsotti (ITA)

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Joshua Sturm (AUT), Stefan Brennsteiner (AUT), Filip Zubcic (CRO), Luca de Aliprandini (ITA), Timon Haugan (NOR)

Nicht gestartet im 2. Durchgang: Joan Verdu (AND)

Die vergangenen 15 Gesamtweltcupsiege:

2010 Carlo Janka (SUI)

2011 Ivica Kostelic (CRO)

2012-2019: Marcel HIRSCHER (AUT)

2020 Aleksander Aamodt Kilde (NOR)

2021 Alexis Pinturault (FRA)

2022-2024 Marco Odermatt (SUI)

Die meisten "Großen Kristallkugeln":

1. Marcel HIRSCHER (AUT) 8

2. Marc Girardelli (LUX) 5

3. Hermann MAIER (AUT)/Gustavo Thöni (ITA)/Pirmin Zurbriggen (SUI) 4

6. Phil Mahre (USA)/Marco Odermatt (SUI)/Ingemar Stenmark (SWE) 3

Weltcup-Gesamtsiege bei den Herren nach Nationen (58):

1. Österreich 17

2. Schweiz 10

3. Italien/Norwegen 6

5. USA/Luxemburg 5

7. Frankreich 4

8. Schweden 3

9. Liechtenstein/Kroatien 1