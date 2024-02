Schnee, so viel Schnee. Zu viel für ein Rennen. EPA/ANDREA SOLERO

Der alpine Ski-Weltcup wird weiter von widrigen äußeren Bedingungen beeinflusst. Nachdem bereits der erste Super-G der Frauen am Samstag im italienischen Val di Fassa abgesagt werden musste, konnte auch das zweite Rennen am Sonntag nicht ausgetragen werden.

Grund für die Absage der beiden Wettbewerbe waren heftige Schneefälle seit Freitag. Trotz hohen Einsatzes gelang es den Veranstaltern nicht, eine rennfertige und zugleich sichere Piste für die Läuferinnen zu präparieren.

Im Super-G ist die kleine Kugel derzeit noch heiß umstritten, die Steirerin Cornelia Hütter hat als Zweite nur fünf Zähler Rückstand auf die Schweizerin Lara Gut-Behrami. Am kommenden Wochenende stehen Speedrennen in Kvitfjell an. (sid, red, 25.2.2024)