Samstagabend gedachten hunderte Menschen der getöteten Frauen. APA/MAX SLOVENCIK

Wien – Ein nach der Tötung von drei Frauen in einem Wiener Bordell festgenommener Verdächtiger ist nach Angaben der Ermittler "grundsätzlich geständig". Um ein Tatmotiv und Hintergründe der verheerende Messerattacke zu klären, die Freitagabend in einem Etablissement im Bezirk Brigittenau verübt worden war, werde der Asylwerber aus Afghanistan (27) weiter einvernommen, so Polizeisprecher Philipp Haßlinger am Sonntag. Die Opfer seien höchstwahrscheinlich chinesische Staatsbürgerinnen.

Obduktion wird vorgenommen

"Im Zuge der ersten Einvernahmen des festgenommenen 27-jährigen afghanischen Staatsangehörigen zeigte er sich grundsätzlich geständig", sagte der Sprecher. Die Obduktionen der drei Opfer in Anwesenheit von Kriminalbeamten der Tatortgruppe des Landeskriminalamts sind für heute, Sonntag, angesetzt. Die Ermittlungen zur sicheren Feststellungen ihrer Identitäten waren noch immer im Gang. Am Sonntagabend soll der Verdächtige in eine Justizanstalt überstellt werden.

Die Tat ereignete sich am Freitagabend. Am gleichen Tag wurden zuvor eine Frau und deren Tochter leblos in einer Wohnung in Wien-Landstraße aufgefunden. Nach dem verdächtigen Ehemann bzw. Vater wird derzeit gefahndet. (APA, red, 25.2.2024)