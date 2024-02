Im "Kulturmontag" geht es um "Zone of Interest"

19.40 REPORTAGE

Re: Wer hat Angst vor dem Wolf? In den weiten Tannenwäldern des Jura sind heute wieder Wolfsrudel heimisch. Viehzüchter auf beiden Seiten der französisch-schweizerischen Grenze sind darüber verärgert und fordern das Recht auf präventive Abschüsse. Bis 20.15, Arte

20.15 FILM-NOIR-KLASSIKER

Laura (USA 1944, Otto Preminger) Der New Yorker Polizist Mark MacPherson (Dana Andrews) soll den mysteriösen Mord an der schönen Laura Hunt (Gene Tierney) aufklären und gerät dabei in ein Geflecht aus Eifersucht und Betrug. Von Meisterregisseur Otto Preminger inszeniertes, quintessenzielles Film-noir-Meisterwerk, für das Kameramann Joseph LaShelle mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Im Anschluss ist das Porträt Gene Tierney – Hollywoods vergessener Star über das bewegte Leben der Hauptdarstellerin zu sehen. Bis 21.40, Arte

Polizist Mark McPherson (Dana Andrews) verhört die erfolgreiche Geschäftsfrau Laura Hunt (Gene Tierney). Arte / 20th Century Fox

20.15 GAUNERKOMÖDIE

Logan Lucky (USA 2017, Steven Soderbergh) Eine "Geldautobahn" unter einer Autorennstrecke wollen die Logan-Brüder (Adam Driver und Channing Tatum) knacken, Unterstützung kommt vom Tresorspezialisten Joe Bang (Bond-Darsteller Daniel Craig in seiner komischsten Rolle). Mit der gutgelaunten Gaunerkomödie meldete sich Steven Soderbergh als Kinoregisseur zurück. Bis 22.35, ATV

20.15 KRIMI

Meine Tote – Deine Tote (Columbo – A Friend Indeed, USA 1974, Ben Gazzara) Inspektor Columbo (Peter Falk) muss gegen einen Vorgesetzten (Richard Kiley) ermitteln. Regie bei diesem makellosen Krimi der dritten Columbo-Staffel führte ein Freund Falks und mehrmaliger Schauspielpartner aus den Tagen mit Independent-Pionier John Cassavetes: Ben Gazzara. Bis 22.15, ATV 2

20.15 SCHWERPUNKT

Themenmontag: Die Tricks mit den Preisen Eine Doku zum Auftakt eines Schwerpunktabends nimmt unter anderem die zunehmend häufigere Praxis des sogenannten Dynamic Pricing ins Visier. Danach geht es um die Frage Bio – Noch leistbar? (21.05) und Teurer Spaß – Essen in der Krise (21.50) sowie Wohnen – Bald unbezahlbar? (22.40). Bis 23.30, ORF 3

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Macht und Widerstand Sandra Hüller spielt im KZ-Drama Zone of Interest die Frau von Auschwitz-Kommandant Rudolf Höß, die Wiener Staatsoper bringt George Orwells Animal Farm auf die Bühne, und der Historiker Jonathan Eig hat eine Biografie über Martin Luther King veröffentlicht. Ab 23.15 ist die Doku Feuerblume – Die zwei Leben der Marisa Mell zu sehen.

Bis 0.00, ORF 2

22.40 ACTION

Lethal Weapon 4 – Zwei Profis räumen auf (USA 1998, Richard Donner) Zum Kampf gegen die Bösewichte gesellen sich im vierten Abenteuer des bewährten Gespanns Mel Gibson und Danny Gibson häusliche Turbulenzen. Hinzu kommt Chris Rock als übereifriger Cop. Die Rezeptur aus Aktion und Humor passt unverändert. Bis 1.10, Kabel 1

(Karl Gedlicka, 26.2.2023)