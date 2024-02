Rocky gilt als Weihnachtswunder. Elf Jahre lebte der Hunderüde im Tierschutzheim Vösendorf. Ende Dezember adoptierte ihn eine Familie. Seine Chancen, nach derart langer Zeit als Mischling neue Eigentümer zu finden, standen bei nahezu null. Erheblich rascher brachte der Wiener Tierschutzverein acht Katzenbabys unter. Sie waren in einem Mülleimer wenige Meter ums Eck seiner Anlagen entsorgt worden und überlebten dank eines Zufallsfunds.

Mehr als 5000 Tiere wurden im Vorjahr im Wiener Tierschutzhaus in Vösendorf vorübergehend versorgt.

Zwei Kaimane, Opfer einer Insolvenz, harren derweil seit zwei Jahren auf einen Platz in einem Tierpark. 30 vom Zoll beschlagnahmte Affen, die nach Malaysia hätten geschmuggelt werden sollen, vermittelte das Heim an einen Zoo in den Niederlanden. Ein Polarfuchs kam in einem deutschen Naturpark unter.

Meeko und Elsa, zwei aus widrigen Verhältnissen gerettete Waschbären, werden Vösendorfs Tierpflegerinnen noch länger auf Trab halten. Sie auszuwildern ist verboten, da ihnen hierzulande die natürlichen Feinde fehlen. Sie in Länder wie Kanada zu überführen wäre zu kostspielig. Das Interesse der Zoos an den beiden lebhaften Gesellen ist gering.

Vom Fuchs bis zum Karpfen

1500 Tiere leben in Vösendorf auf vier Hektar. Das Gros sind Haustiere. Im vergangenen Sommer nahm der Verein etwa 33 Katzen auf, teils in erbärmlichem Zustand, die in einer 50-Quadratmeter-Wohnung gehortet wurden.

Im Frühjahr mehrt sich die Zahl an verletzten Wildtieren, von Füchsen bis hin zu Wildschweinen. Sie werden gepflegt und wieder in die Natur entlassen, sofern möglich.

Regelmäßig mischen Exoten den Bestand auf: Gift- oder Würgeschlangen etwa, die aus Toiletten krochen oder in Hotelzimmern ausgesetzt wurden. In einem Pool tummeln sich dutzende Koi-Karpfen. Ein Eck weiter flattern Tauben in einem Gehege. Aber auch Hühner, Pferde und Esel finden den Weg ins Tierheim.

Ein als Neujahrsgeschenk bestimmtes Ferkel wächst hier von Fleischhauern unangetastet heran. Artgenosse Merlin diente einst Tierversuchen. Das frühere Laborschwein ist wie Ziegenbock Bocki eines der Aushängeschilder des Vereins für die Suche nach finanziellen Paten. An Tiger Sultan, den man über Jahre beherbergte, erinnert nur noch eine stattliche Urne.

Zwölf Tonnen Tierfutter

Seit die Kosten steigen und viele Haushaltsbudgets schmäler sind, wächst der Zulauf an Tieren, erzählt Jonas von Einem, Sprecher der Tierschutz Austria. Sein Verein betreibt Europas größtes Tierschutzheim und nimmt jährlich meist 4000 bis 4300 Tiere vorübergehend in seine Obhut, um ihnen ein neues Zuhause zu vermitteln. 2023 waren es mehr als 5000.

Tierhaltern wuchsen vor allem bei Katzen und Reptilien die Kosten über den Kopf. Diese explodierten jedoch auch für Tierschützer. 2023 lagen die Ausgaben seines Vereins operativ über den Einnahmen, sagt von Einem.

Zwölf Tonnen an Katzen- und Hundefutter verbraucht Vösendorf jährlich. Die Preise dafür erhöhten sich um 20 Prozent, rechnet er vor. 220 Freiwillige unterstützen das Haus regelmäßig mit ihrer Arbeit. Zu entlohnen sind aber 105 Angestellte. 70 unter ihnen sind Tierpfleger. Sie unterliegen dem Kollektivvertrag des Handels, dessen Gehälter in den vergangenen zwei Jahren um rund 15 Prozent stiegen.

Gut ausgebildete Mitarbeitende sind rar. Ihr Job, der nicht zuletzt großteils aus Putzen der unzähligen Reihen an Gehegen und Zwingern besteht, aus denen heiseres Kläffen dringt, ist körperlich und psychisch fordernd.

Viele Haushalte in Österreich gaben im Vorjahr junge Katzen ab, auch aus Kostengründen.

Belastend sei jedoch auch teure Energie. Im vergangenen Halbjahr sei dafür so viel bezahlt worden wie im gesamten Kalenderjahr zuvor, zieht von Einem Bilanz. Schlagend werde diese vor allem bei Temperaturen von 30 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit für die Kaimane, die friedlich vereint mit Schildkröten leben.

Ihr Haus im Tierschutzheim wurde für Bobby gebaut. Der in erstaunlich hohem Alter verstorbene riesige Mississippi-Alligator war aus einer Badewanne befreit worden, in der man ihn fast bewegungsunfähig gehalten hatte.

Viel Energie

Viel Energie frisst freilich auch der Rest des 25 Jahre alten Areals. Einst stand hier eine Ölraffinerie der OMV. Im Sommer tritt Teer in Blasen aus dem Boden, was sich auf die Statik der Gebäude auswirkt, an denen schon lange der Zahn der Zeit nagt. Putz blättert von den Wänden. An der Decke liegen Rohre frei. Beißender Geruch begleitet Besucher in vielen Gängen auf Schritt und Tritt. Renoviert wird nur noch das Nötigste.

Ziel ist der Bau zwei neuer Standorte in den nächsten fünf bis zehn Jahre. Einer ist nahe Wien geplant, für Tiere, die sich schnell vermitteln lassen, für junge Rassehunde etwa, Hamster und Kaninchen. Ein weiterer soll in Niederösterreich sogenannten Langsitzern dienen. Diese sind schon bisher in den hinteren Trakten untergebracht. Nach schlechten Erfahrungen mit Menschen sind etliche schwierig zu handhaben. Auch Tiere mit schwarzem Fell haben seit jeher, wenn auch grundlos, das Nachsehen.

Millionen Euro aus Erbschaften

Öffentliche Förderungen erhält Tierschutz Austria keine, ist aber wie alle gemeinnützigen Vereine von Steuern befreit. An Kapitalkraft fehlt es dem ältesten Tierschutzverein Österreichs nicht. 2021 nahm dieser mehr als zwölf Millionen Euro an Spenden ein. Im Jahr darauf waren es unterm Strich knapp 8,7 Millionen – bei Ausgaben von 5,3 Millionen. Die Differenz wird für Investitionen rückgestellt.

Klassische Spender sind weiblich und über 60. Einzelne Mäzene machen mitunter sechsstellige Beträge locker. Fast 5,4 Millionen Euro der Zuwendungen entsprangen 2022 Verlassenschaften. Auf Erbschaften verlassen dürfe man sich jedoch nicht, betont von Einem. Zumal man auch niemanden dazu dränge.

Teureres Futter, kostspieligere Energie, höhere Gehälter: Jonas von Einem, Sprecher der Tierschutz Austria, sieht seinen Verein im Banne der Inflation.

Tiere sind neben Kindern die beliebtesten Spendenziele der Österreicher. Die finanzielle Hilfe für sie wächst seit Jahren kräftig. Doch was ist, wenn loyale kapitalkräftige Geldgeber aussterben? Jüngere engagieren sich projektbezogener und teilen statt Geld lieber Reichweite in sozialen Medien, in denen der Wettlauf um Aufmerksamkeit stetig härter wird.

Von Einem ist sich sicher, junge Zielgruppen auch künftig zu erreichen. Was zähle, sei hohe Transparenz, über Führungen etwa und konsequente Informationsarbeit. Als gute Geldquellen gelten zudem Kooperationen mit Unternehmen.

Harmonie statt Aktionismus

Aktionismus und Schockbilder meidet die Tierschutz Austria, um ihre Unterstützer nicht zu verschrecken. Lieber vermittelt sie Harmonie von Mensch und Tier. Negative Botschaften nutzten sich ab, ist von Einem überzeugt.

Auch von Fundraising auf der Straße hält er nichts: Dieses sei teuer und binde nur wenige Spender. Politisch will der Verein nichts übers Knie brechen. Kleine Schritte seien besser als keine, heißt es etwa mit Blick auf Debatten über Vollspaltenböden in der Tiermast.

Auch Pferde, Esel, Schweine und Hühner finden den Weg ins Tierheim.

Mit harten Urteilen über Menschen, die sich ihrer Haustiere entledigen, hält sich von Einem zurück. Die meisten machten sich die Entscheidung nicht leicht, sagt er. Grund seien Todesfälle, Scheidungen, gesundheitliche wie finanzielle Probleme oder kleine Kinder, mit denen manche Tiere nicht zurechtkämen.

Kein Verständnis hat er für Abgaben kurz vor der Urlaubszeit. In den Sommermonaten 2020 und 2021 stieß das Tierschutzhaus an die Grenze der Kapazitäten. Während der Lockdowns schafften sich viele Österreicher Vierbeiner wie gefiederte Freunde an. Mit der zurückgewonnenen Freiheit war es mit der Tierliebe auch schon wieder vorbei. Die Zahl der Anfragen für Abgaben vervierfachte sich. (Verena Kainrath, 26.2.2024)