Stefan Kraft dominiert den heurigen Weltcup. EPA/ANNA SZILAGYI

Oberstdorf – Weltmeister Stefan Kraft ist beim Skifliegen in Oberstdorf am Sonntag zu seinem 40. Weltcup-Sieg geflogen. Der Salzburger überzeugte einen Tag nach seinem dritten Platz in Deutschland mit Flügen auf 224 und 217 Metern und feierte seinen bereits zehnten Saisonsieg. Im Gesamtweltcup baute der 30-Jährige seinen Vorsprung auf 269 Punkte auf den Japaner Ryoyu Kobayashi aus, der sich nach Halbzeitführung mit Rang drei begnügen musste. Zweiter wurde der Slowene Peter Prevc.

Manuel Fettner (218/229,5) wurde Fünfter hinter dem slowenischen Samstag-Sieger Timi Zajc und direkt vor Daniel Huber (230/211), der in der Qualifikation mit 240 Metern überzeugt hatte. Auch Michael Hayböck (215/227,5) durfte auf der Heini-Klopfer-Schanze nach seinem vierten Platz tags zuvor mit einem achten Rang wieder zufrieden sein. Daniel Tschofenig (212/218) rundete als 15. ein erneut starkes ÖSV-Mannschaftsergebnis ab. Bergisel-Sieger Jan Hörl wurde nach einem starken Sprung im ersten Durchgang aufgrund der Luftdurchlässigkeit in seinem Anzug disqualifiziert.

In der kommenden Woche geht es für die Skispringer zu den Weltcup-Bewerben nach Skandinavien. Erst stehen ab Freitag drei Springen, davon ein Teambewerb, in Lahti/Finnland auf dem Programm, dann folgt die Raw Air in Norwegen (Oslo, Trondheim, Skifliegen in Vikersund). (APA, 25.2.2024)

Ergebnisse des Weltcup-Skifliegens der Männer in Oberstdorf vom Sonntag:

1. Stefan Kraft (AUT) 433,5 Punkte (224 m/217 m) - 2. Peter Prevc (SLO) 430,2 (223,5/224) - 3. Ryoyu Kobayashi (JPN) 422,1 (224/215) - 4. Timi Zajc (SLO) 421,9 (222/213) - 5. Manuel Fettner (AUT) 417,8 (218/229,5) - 6. Daniel Huber (AUT) 416,2 (230/211). Weiter (alle AUT): 8. Michael Hayböck 411,8 (215/227,5) - 15. Daniel Tschofenig 387,5 (212/218). Jan Hörl disqualifiziert (Anzug).

Gesamtweltcup (22 von 32 Bewerbe): 1. Kraft 1.546 Punkte - 2. Kobayashi 1.277 - 3. Andreas Wellinger (GER) 1.178 - 4. Hörl 755 - 5. Hayböck 636 - 8. Fettner 577 - 13. Tschofenig 475

Nationencup: 1. Österreich 5.239 Punkte - 2. Deutschland 3.834 - 3. Slowenien 3.331