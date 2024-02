Virgil van Dijk köpfelte die Reds in einer mitreißenden Partie in der 118. Minute zum Titel. Der VAR erkannte zwei Tore ab

Der Sieger. EPA/ANDY RAIN

London – Der deutsche Trainer Jürgen Klopp hat in seiner Abschluss-Saison mit Liverpool den ersten von vier möglichen Titeln gewonnen. Der Tabellenführer der englischen Fußball-Premier-League siegte am Sonntag im Liga-Pokal-Endspiel im Londoner Wembley Stadion mit 1:0 (0:0) nach Verlängerung gegen Chelsea. Das entscheidende Tor köpfelte der Niederländer Virgil van Dijk in der 118. Minute dieses packenden und rasanten Finales.

Klopp und Liverpool können in dieser Saison noch die englische Fußball-Meisterschaft, den sportlich wertvolleren FA Cup und die Europa League gewinnen. Im Sommer wird der 56-Jährige seinen Club nach dann neun Spielzeiten verlassen. Liverpool gewann den Liga-Pokal in seiner Amtszeit bereits 2022 – ebenfalls im Finale gegen Chelsea.

Jürgen Klopp gewinnt in seiner Liverpool-Abschlusssaison (mindestens) einen Titel. AP/Alastair Grant

Spannende Partie

Wegen eines technischen Problems des Ticket-Systems warteten zahlreiche Fans beider Teams noch kurz vor dem Anpfiff vor dem Stadion auf ihren Einlass. Das hochklassige Finale begann trotzdem pünktlich und hatte aus Klopps Sicht schon früh einen Schockmoment: Denn nach einem nicht einmal mit der Gelben Karte geahndeten Foul des Chelsea-Spielers Moises Caicedo musste Ryan Gravenberch mit einer Knöchelverletzung ausgewechselt werden (28.). Der VAR schaltete sich nicht ein – eine Rote Karte wäre wohl vertretbar gewesen.

Erst als die Reds durch einen Treffer von Raheem Sterling vermeintlich in Rückstand gerieten, kam er zum Einsatz – Vorlagengeber Nicolas Jackson stand im Abseits (33.) und so blieb es beim 0:0. Eine kleine Rangelei in der Nachspielzeit der ersten Hälfte machte klar, an Leidenschaft mangelte es nicht.

Virgil van Dijk köpfelte Liverpool zum Titel. IMAGO/Jed Leicester/Shutterstock

Auch nach dem Seitenwechsel ging es unterhaltsam zu. In der 60. Minute wurde Klopp dann kurzfristig erlöst. LFC-Kapitän van Dijk traf per Kopf – das Tor wurde aber erneut vom VAR einkassiert. Das Offensivfeuerwerk beider Mannschaften ging weiter. Die Chancenauswertung ließ aber immer noch zu Wünschen übrig, auch weil LFC-Keeper Caoimhin Kelleher mitunter glänzend parierte. Chelsea hatte durch Cole Palmer (21.), Conor Gallagher (76.) und Christopher Nkunku (93.) mehrere Großchancen.

Ein Sieger stand nach nach 90 Minuten nicht fest. Ende der zweiten Hälfte der Verlängerung traf dann van Dijk per Kopf nach einer Ecke. (APA, red, sid, 25.2.2024)