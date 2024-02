Linus Strasser führt. AP/Giovanni Auletta

Palisades Tahoe – Linus Straßer hat sich im Ski-Weltcup-Slalom in Palisades Tahoe eine gute Ausgangsbasis für die Entscheidung geschaffen. Der Deutsche liegt zur Halbzeit am Sonntag in Front, 0,40 Sekunden trennen ihn von dem Franzosen Clement Noel. Dritter ist mit dem Tiroler Manuel Feller (+0,46) der Führende der Slalom-Wertung. Mit Fabio Gstrein (+1,42) und Dominik Raschner (+1,75) waren nach den Starts der ersten 40 Nummern noch zwei weitere Österreicher in den Top Zehn.

Johannes Strolz (+2,21) und Joshua Sturm (+2,67) hatten größeren Rückstand. Michael Matt (+3,57) verpasste die Qualifikation für den zweiten Durchgang, der um 22 Uhr MEZ (live ORF 1) beginnt. (APA, 25.2.2024)