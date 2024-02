Alexander Erler (rechts) und Lucas Miedler verpassten den Turniersieg. AP/Bruna Prado

Rio de Janeiro - Alexander Erler und Lucas Miedler haben das Doppel-Finale beim ATP500-Sandplatzturnier in Rio de Janeiro verloren. Die beiden Österreicher mussten sich am Sonntag in Brasilien der kolumbianisch-brasilianischen Paarung Nicolas Barrientos/Rafael Matos nach 1:33 Stunden glatt 4:6,3:6 geschlagen geben. Damit verpasste das rot-weiß-rote Doppel den insgesamt sechsten Titel auf der ATP-Tour, im siebenten Finalspiel war es für das ÖTV-Daviscup-Duo die zweite Niederlage.

Im ersten Satz kassierten Erler/Miedler zwei frühe Breaks und gerieten mit 1:5 in Rückstand. Nach einem Fehlstart im zweiten Satz kämpften sich der Tiroler und der Niederösterreicher nach einem 0:3-Rückstand wieder auf 2:3 bzw. 3:4 heran, doch Barrientos/Matos gelang beim ersten Matchball das entscheidende Break zum Turniersieg. (APA, 25.2.2024)