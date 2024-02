Vor den Europawahlen im Juni will der Facebook-Mutterkonzern Meta mit einem Spezialistenteam gegen Falschinformationen und den Missbrauch Künstlicher Intelligenz (KI) vorgehen. "Wir setzen unser Elections Operations Center ein, um potenzielle Bedrohungen zu erkennen und in Echtzeit Gegenmaßnahmen zu ergreifen", schrieb Marco Pancini, der die Beziehungen des US-Konzerns zur Europäischen Union (EU) verantwortet, in einem Blog-Beitrag am Montag. Die Gruppe sei mit Experten aus verschiedenen Bereichen besetzt.

Mit dem Aufstieg sogenannter Generativer KI wie ChatGPT können millionenfach Texte, Bilder, Videos und Tonaufnahmen erstellt werden. Kritiker warnen seit längerem vor den Gefahren für die Demokratie durch täuschend echte, per KI gefälschte Inhalte. So sollte im Januar offenbar mit Hilfe von KI Einfluss auf die Vorwahlen der US-Demokraten in New Hampshire genommen werden.Damals erhielten Wähler einen automatisierten Anruf, in dem sie angeblich von US-Präsident Joe Biden aufgefordert wurden, daheim zu bleiben.

Vor knapp zwei Wochen hatten sich der ChatGPT-Entwickler OpenAI, dessen Großaktionär Microsoft, Meta und weitere Technologiefirmen verpflichtet, im Kampf gegen Wahlbeeinflussung per KI zusammen zu arbeiten. (APA, 26.2.2024)