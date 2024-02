Aber hier leben – nein danke: Wer sein Glück in einer neuen Heimat sucht, hegt oft große Hoffnungen. Folgt man den Erkenntnissen von Internations, einem Netzwerk für Menschen, die im Ausland leben und arbeiten, dann eignen sich die folgenden Länder dafür nicht. Bereits zum zehnten Mal hat die Plattform die Studie Expat Insider veröffentlicht, die die besten und schlechtesten Ziele zum Auswandern auflistet.

An der aktuellen Umfrage nahmen mehr als 12.000 Menschen aus 172 Ländern oder Regionen teil. Sie bewerteten die Aspekte ihres Lebens im Ausland, wie Lebenshaltungskosten, Wohnungssituation, Berufschancen, Internetgeschwindigkeit, das soziale Leben und die Gesundheitsversorgung. Hier sind die unrühmlichen Top Ten der unbeliebtesten Destinationen:

10. Japan

Gewöhungsbedürftig: Japan. AFP/PHILIP FONG

Auf Platz zehn der schlechtesten Reiseziele zum Auswandern landet Japan. Die Befragten kritisierten vor allem die Freundlichkeit der Einheimischen und dass es schwer sei, neue Freunde zu finden. Insgesamt empfinden sie es deshalb als Herausforderung, sich in Japan einzugewöhnen.

9. Neuseeland

Der neunte Platz im Ranking geht an Neuseeland. Denn vor allem die Reise- und Transportmöglichkeiten im Land sind ein Kritikpunkt. Auch das Gesundheitssystem wird als eher schlecht bewertet. Und auch in Neuseeland scheint es schwer zu sein, neue Freunde zu finden.

8. Malta

Malta belegt den achten Platz im Ranking. Besonders schlecht schneidet dort die Umwelt- und Klimasituation ab. Der Expat Insider bemängelt außerdem die Sicherheit auf dem südeuropäischen Inselstaat. Auch die Fortbewegungsmöglichkeiten können nicht überzeugen.

7. Italien

Rom. AFP/TIZIANA FABI

Auf Platz sieben landet Italien. Besonders schwierig scheint dort die berufliche Situation zu sein. Auswanderer bewerten die Arbeitskultur und -zufriedenheit im Land als besonders unbefriedigend. Auch die Bezahlung und Jobsicherheit überzeugten eher nicht.

6. Südafrika

Südafrika landet auf dem sechsten Platz im Ranking der schlechtesten Reiseziele der Welt. Denn laut Umfrage fühlen sich Auswanderer dort vor allem unsicher und schutzlos. Auch die Fortbewegungsmöglichkeiten seien eher unbefriedigend. Zudem sind Auswanderer mit der Lebensqualität allgemein unzufrieden.

5. Deutschland

Liegt bei den unbeliebtesten Ländern im Mittelfeld der Top Ten: Deutschland. Getty Images/iStockphoto

Der fünfte Platz im Ranking geht an Deutschland. Laut Umfrage sind Auswanderer in unserem Nachbarland vor allem mit der Freundlichkeit und der Willkommenskultur der Einheimischen unzufrieden. Neue Freunde und Anschluss zu finden scheint in Deutschland demnach eher schwer zu sein.

4. Südkorea

Südkorea landet auf Platz vier. Auswanderer bemängeln, wie das Land mit den Themen Umwelt und Klima umgeht. Zudem scheinen die Einheimischen auch dort eher abweisend zu sein. Laut Umfrage ist es schwer, neue Freunde zu finden und richtig im Land anzukommen.

3. Türkei

Die Türkei belegt den dritten Platz in diesem Negativ-Ranking: Vor allem die lokale Wirtschaft und die politische Instabilität befördern das Land auf einen der letzten Plätze. Außerdem bemängeln Auswanderer das Gefühl, ihre Meinung nicht frei äußern zu können.

2. Norwegen

"Unfreundlich und teuer" sei das nordeuropäische Land, hält man bei Internations fest. Es belegt den zweiten Platz im Ranking. Vor allem die Inflation scheint schuld am rapiden Abstieg der Zufriedenheit von Auswanderern zu sein. Denn die Lebenshaltungskosten in Norwegen sind enorm hoch. Außerdem ist es offenbar auch in Norwegen schwer, Anschluss zu finden.

1. Kuwait

Meinungsfreiheit? In Kuwait offenbar ein schwieriges Thema. AFP/YASSER AL-ZAYYAT

Kuwait belegt Platz eins der schlechtesten Ziele der Welt zum Auswandern. Ein Trend, der sich schon in den letzten zehn Jahren, seit es die Umfrage gibt, abzeichnet, wie "Expat Insider" betont. Das liegt vor allem an der allgemein unbefriedigenden Lebensqualität. Besonders unzufrieden sind Auswanderer mit den Freizeitmöglichkeiten. Sie hegen außerdem das Gefühl, ihre Meinung nicht frei äußern zu können. Auch die Gesundheitsversorgung steht in der Kritik.

Auf der anderen Seite kommen folgende Länder besonders gut weg:

Österreich landet übrigens auf Rang 42 der beliebtesten Länder für Auswanderer. Aufgelistet waren insgesamt 53 Nationen. Damit verpasst Österreich also nur knapp die Top Ten der unbeliebtesten Destinationen. Glück gehabt. (red, 27.2.2024)