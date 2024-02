Die Ermittlungen wurden aufgenommen. APA/EVA MANHART

Eschenau – Ein Mann soll Montagfrüh seine Ehefrau in Eschenau (Bezirk Lilienfeld) getötet haben. Der Verdächtige dürfte daraufhin einen Suizidversuch unternommen haben. "Der Beschuldigte wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht", sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf APA-Anfrage.

Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat Ermittlungen aufgenommen. Der Verdächtige befand sich laut Schwaigerlehner in Polizeigewahrsam, wie auch die "NÖN" online berichteten. Die Polizei war kurz nach 8.30 Uhr alarmiert worden. Die Frau dürfte im Wohnhaus des betagten Paares mit einer Schusswaffe getötet worden sein, sagte der Sprecher.

In mehreren Medien wird darüber berichtet, dass das Paar den Plan gefasst habe, gemeinsam aus dem Leben zu scheiden. Dabei handelt sich um unbestätigte Spekulationen, wie Polizeisprecher Schwaigerlehner gegenüber dem STANDARD sagt. Derzeit könnten über den Tathergang noch keine Angaben gemacht werden, die Ermittlungen laufen noch.

Femizid-Serie in Wien

Am vergangenen Freitag wurden in Wien innerhalb von 24 Stunden fünf Frauen ermordet: Eine 13-Jährige und ihrer Mutter wurden am Morgen tot in ihrer Wohnung im Bezirk Landstraße aufgefunden. Drei weitere Frauen wurden am Abend Opfer einer Messerattacke in der Brigittenau.

Österreichweit wurden im Vorjahr laut den Zahlen des Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser 26 Femizide verübt. Statistisch sind das mehr als zwei Femizide pro Monat. (APA, red, 26.2.2024)