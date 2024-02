Die Ermittlungen wurden aufgenommen. APA/EVA MANHART

Traisen – Ein Mann soll Montagfrüh seine Ehefrau in Traisen (Bezirk Lilienfeld) getötet haben. Der Verdächtige dürfte daraufhin einen Suizidversuch unternommen haben. "Der Beschuldigte wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht", sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf APA-Anfrage.

Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat Ermittlungen aufgenommen. Der Verdächtige befand sich laut Schwaigerlehner in Polizeigewahrsam, wie auch die "NÖN" online berichteten.

Femizid-Serie in Wien

Am vergangenen Freitag wurden in Wien innerhalb von 24 Stunden fünf Frauen ermordet: Eine 13-Jährige und ihrer Mutter wurden am Morgen tot in ihrer Wohnung im Bezirk Landstraße aufgefunden. Drei weitere Frauen wurden am Abend Opfer einer Messerattacke in der Brigittenau.

Fünf getötete Frauen – das sind an einem Tag genauso viele, wie in Wien im gesamten Jahr 2023 laut den Zahlen des Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser Opfer eines Femizids wurden. Österreichweit wurden demnach im Vorjahr 26 Femizide verübt. Statistisch sind das mehr als zwei Femizide pro Monat. (APA, red, 26.2.2024)