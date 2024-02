Zwischen dem Dry January und dem Sober October liegt die Urlaubssaison. Und wer gönnt sich im Urlaub nicht gerne den einen oder anderen Sundowner am Strand oder Cocktail auf der Rooftop-Bar? Immer weniger, glaubt man den Ergebnissen einer Yougov-Statistik. Die Generation Z sei sowieso die "nüchternste Generation", heißt es. Trotzdem lauert im Urlaub überall die Versuchung. Um dieser nicht zu erliegen, hat die Ferienhaus-Vermietungsplattform Holidu jede Menge Daten zusammengetragen, um jene Städte zu identifizieren, die sich besonders für einen nüchternen Urlaub eignen sollen – und auch jene, in denen besonders viel gebechert wird. Die sollte man dann also besser vermeiden.

Sieht aus wie ein Cocktail, ist aber keiner. Zumindest keiner mit Alkohol. Das Interesse an alkoholfreien Drinks steigt weltweit, nicht nur im vergangenen Dry January. APA/Getty Images via AFP

Die besten Städte für einen nüchternen Urlaub

1. Maskat, Oman

Die Stadt, die am besten für einen nüchternen Urlaub geeignet ist, sei Maskat, die Hauptstadt Omans, heißt es bei Holidu. Was nicht weiter überrasche: Nur 8,3 Prozent der Bevölkerung des Landes konsumieren Alkohol. Folgt man den Angaben von Tripadvisor, ist das Nachtleben nach westlichen Standards auch nicht unbedingt ausschweifend.

2. Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

Auf dem zweiten Platz liegt Abu Dhabi. Die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate ist bekannt für Hochhäuser und Einkaufszentren. "Und die meisten Aktivitäten, die man hier unternehmen kann, drehen sich definitiv nicht um Alkohol", zählt Holidu auf: Shopping, Wassersport, Dünenbuggyfahren, ein Besuch der Ferrari World – alles alkoholfrei. Nur 18,5 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner des Landes würden Alkohol trinken, erfährt man. Was vielleicht auch daran liegt, dass Alkohol in Abu Dhabi vergleichsweise teuer ist. Außerdem darf man erst ab 21 Jahren trinken.

3. Marrakesch, Marokko

Marrakesch rundet die Top drei der besten Reiseziele für einen nüchternen Urlaub ab. Während Bier, Wein und Cocktails in den Bars und Restaurants für Touristen gang und gäbe sind, konsumieren nur 2,6 Prozent der Marokkaner selbst Alkohol, da die Mehrheit der Bevölkerung muslimisch ist. Infolgedessen beziehen sich weniger als zwei Prozent der Aktivitäten in der Stadt auf das Nachtleben, heißt bei Tripadvisor. Paläste, Souks, die Wüste: Zu erleben gibt es trotzdem genug.

Die versoffensten Städte, die man für einen nüchternen Urlaub meiden sollte

1. Prag, Tschechien

Wer im Urlaub auf Alkohol verzichten möchte, ist in Prag fehl am Platz: Mit 14,45 Litern reinem Alkohol pro Jahr hat das Land den höchsten jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch aller untersuchten Länder (und der Welt), heißt es bei Holidu. Prag kommt dementsprechend auch auf eine beeindruckende Anzahl an Nachtlokalen pro Kopf, die nur von Las Vegas und New Orleans übertroffen wird, liest man.

2. Dublin, Irland

Dublin hat auch andere Reize, aber ein Guinness gehört bei einem Besuch der irischen Hauptstadt irgendwie dazu. REUTERS/CLODAGH KILCOYNE

Die Hauptstadt Irlands, Heimat von Guinness: Hier ist es besonders schwer, nüchtern zu bleiben. Immerhin konsumieren 81,3 Prozent der irischen Bevölkerung Alkohol. Dies sei der höchste Prozentsatz aller untersuchten Länder, stellt Holidu fest. Eine der Hauptattraktionen der Stadt ist das Guinness Storehouse. Es zieht jährlich mehr als eine Million Besucherinnen und Besucher an.

3. Berlin, Deutschland

Auch nicht empfehlenswert für Abstinenzler ist Berlin, lässt uns Holidu wissen. Vier von fünf Deutschen trinken Alkohol. Dass die Berlinerinnen und Berliner da keine Ausnahme sind, ließe sich an der Vielzahl von Nachtlokalen ausmachen, laut Tripadvisor sind es insgesamt 637. Hinzu kommt, dass sich fast ein Fünftel aller Tripadvisor-Empfehlungen für die Stadt auf das Nachtleben beziehen.