Österreichs EU-Beitritt und die folgende Aufbruchstimmung der Wirtschaft haben auch der Kongress- und Weiterbildungsbranche neue Chancen eröffnet. Diese Gunst der Stunde vor 30 Jahren hat die Vorarlbergerin Romy Faisst genützt und "Business Circle" in Wien gegründet. Die eindrucksvolle Bilanz zum 30. Geburtstag: 132.000 Teilnehmende, 9.000 Vortragende, 28.000 Keynotes und Fachvorträge. Die Palette der Fachthemen reicht von HR und Leadership über Recht und Steuern bis zu Nachhaltigkeit und Pflege.

Rund 600 Vortragende, Firmenpartner, Friends und Family feierten in den Sophiensälen in Wien 30 Jahre Business Circle. Sandra Oblak

In der Vorwoche lud Business Circle in die Wiener Sophiensäle, um den 30er zu feiern. Damit einher geht auch die Staffelübergabe in der operativen Führung: Romy Faisst zieht sich ab Sommer in die Eigentümerinnenrolle zurück. Gerhard Pichler, seit 20 Jahren im Team der Geschäftsführung, wird CEO und Kathrin Kuess sowie Moritz Mirascija rücken in die Geschäftsführung auf. (red, 27.2.2024)

Gründerin Romy Faisst zieht sich mit Sommer in die Eigentümerinnenrolle zurück, übergibt nach 30 Jahren ihr Kongress- und Weiterbildungsunternehmen operativ an CEO Gerhard Pichler sowie an die beiden Geschäftsführer Kathrin Kuess (links) und Moritz Mirascija (rechts). Sandra Oblak