Dieser Tage wird in Barcelona der Mobile World Congress abgehalten, das nutzen nicht nur Gerätehersteller, um ihre neuen Entwicklungen vorzuzeigen. Auch Android-Hersteller Google lässt sich die Gelegenheit nicht entgehen, um eine Reihe von Neuerungen rund um sein Betriebssystem anzukündigen.

Gemini

Eine Reihe von Updates für Android und im Speziellen Googles eigene Dienste. Google

Die zentrale Ankündigung dreht sich wenig überraschend wieder einmal um das Thema KI: Googles Chatbot Gemini ist künftig über die Google Messages-App erreichbar. An dieser Stelle kann also künftig direkt eine Konversation mit der KI geführt werden, um sich etwa Tipps geben oder auch Textvorschläge schreiben zu lassen.

Das Ganze wird dabei als separate Konversation geführt, es handelt sich also nicht um eine Integration mit anderen Diskussionen, wie es sie einmal vor einigen Jahren bei Googles – mittlerweile lange eingestellt – Messenger Allo gab. Da der KI-Chatbot mittlerweile ohnehin bereits systemweit unter Android als Ersatz für den alten Google Assistant genutzt werden kann, ist insofern zunächst nicht klar, was die Integration in Messages an zusätzlicher Funktionalität bringen soll. Außer natürlich, all das noch in einer weiteren App verankert zu haben.

Es ist auch nicht die erste KI-Funktion in Message, in Kombination mit aktuellen Smartphones von Google und Samsung gibt es dort auch einen Schreibassistenten, der noch dazu zum Teil direkt am Gerät läuft. In Europa bleibt die Gemini-Integration aber ohnehin vorerst noch Theorie, ist sie doch zunächst auf ausgewählte Länder in Englisch begrenzt. Ein Bezahl-Abo braucht es dafür zumindest nicht, das Ganze klappt also auch mit der kostenlosen Version von Gemini.

Gemini in Google Messages. Google

Fitbit

Eine zweite Verbesserung gibt es für die Fitbit-App. Werden dort doch künftig auch mit anderen Apps gesammelte Daten angezeigt, konkret von jenen, die den zentralen Datenspeicher "Health Connect" von Android verwenden. Das sowohl in der Übersicht ersichtlich sein als auch in einer neuen Health-Connect-Übersicht, die auch klarmacht, von welchen Apps die einzelnen Informationen stammen.

Schon jetzt ist es unter Android einfach, das Ausgabegerät für abgespielte Musik oder Videos zu ändern, über einen zentralen Dialog vom Gerät selbst etwa auf ein Chromecast-Device zu wechseln. Künftig klappt das auch mit Spotify-Connect-Devices, werden diese im lokalen Netzwerk gefunden, werden sie also ebenfalls in besagtem Dialog zum Wechsel angeboten.

Vermischtes

Vor allem für Tablets oder auch Smartphones mit Stylus interessant: Google Docs macht es nun möglich, handgeschriebene Anmerkungen zu einem Dokument hinzuzufügen. Und unter Google Maps auf Smartwatches funktioniert die Navigation nun auch endlich im Zusammenspiel mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Neue Features für Android

Android

Um den Bogen zum Thema KI zu schließen: Bei der Nutzung von Android Auto ist es künftig möglich, sich einzelne Mitteilungen oder auch den aktuellen, noch ungelesenen Verlauf einer Konversation zusammenfassen zu lassen. Zudem werden nun automatisch relevante Aktionen vorgeschlagen wie das Mitteilen der Ankunftszeit oder der Start eines Anrufs.

Weitere Informationen zu den neuen Funktionen und einigen weiteren kleinen Verbesserungen finden sich in der offiziellen Ankündigung von Google. (apo, 26.2.2024)