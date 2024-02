Kate Winslet als exzentrische Diktatorin in "The Regime", ab 4. März auf Sky. HBO/Sky

Danvers und Navarro haben ihren Job gut erledigt, "True Detective" erhält eine weitere Staffel. Noch besser: "Night Country"-Macherin Issa Lopéz hat gleich einen Exklusivdeal mit Warner abgeschlossen und wird neue Serien entwickeln. Zuletzt gaben Streamer und Sender eine Reihe von Serienverlängerungen bekannt, erfreulich, dass etwa "Frasier" weitergeht, ebenso "Abott Elementary", "Percy Jackson and the Olympians", etwas überraschend: "The Terror". Keine Fortsetzung finden hingegen "The Flight Attendant", "Julia", "The Gilded Age", leider auch "Slow Horses" sowie "Our Flag Means Death". Die Piratencomedy findet im März ihre Streamingpremiere auf RTL+, womit wir auch schon beim Thema wären.

Die besten Serien im März:

The Completely Made-up Adventures of Dick Turpin

Dank Bridgerton erleben wir eine Renaissance der History-Serien, Diversity und Freizügigkeit inklusive. Die Neuinterpretation von Dick Turpin ist dabei ein spezieller Fall, denn aus dem ursprünglich berüchtigten Straßenräuber, der im 18. Jahrhundert Rächer der Gerechten gewesen sein soll, haben die Macher Claire Downes, Ian Jarvis und Stuart Lane eine Witzfigur gemacht – und das ist keineswegs abwertend zu verstehen! Noel Fielding spielt die Legende, die hart arbeitet, um Erwartungshaltungen einzulösen. Gemeinsam mit seiner Essex-Gang, mit der er um die Häuser zieht, ist er voller Tatendrang und scheitert grandios. Ein Rundumpaket guten, englischen Humors. 1.3., Apple TV+

The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin — Official Trailer | Apple TV+

Apple TV

Karambolage

Kennen Sie die fantasievoll gestaltete Sendung der deutsch-französischen Freundschaft von und mit Claire Doutriaux? Sie kennen sie nicht? Sie müssen! Seit 30 Jahren bringt Doutriaux mit fantasievollen Zugängen und fantastischer Gestaltung beide Länder einander näher. Wir vom Rand aus können da nur staunen. Happy Birthday! 3.3., Arte

Die Artischocken à la Française | Karambolage Reupload | ARTE

Irgendwas mit ARTE und Kultur

The Regime

Als "The Palace" machte die Serie bereits im vergangenen Jahr Schlagzeilen. Die HBO-Produktion schlug im Wiener Palais Liechtenstein ihre Zelte auf und sorgte damit für bis dahin seltenen Besuch einer internationalen Seriencrew. Entstanden ist unter Showrunner William Tracy, der schon für "The Menu" und "Succession" schrieb, ein Meisterwerk der grotesken Unterhaltung. Kate Winslet spielt die exzentrische Diktatorin Elena, die ein willkürliches Regime führt, heftig beklatscht von speichelleckenden Schergen. Mit einem neuen Leibwächter ("Herbert") ändert sich ihr Leben schlagartig. Diese Serie ist pure Raserei, nicht zuletzt aufgrund eines Höllenritts mit dem großartigen Karl Markovics. Schauen Sie sich das an! 4.3., Sky

The Regime | Official Teaser | Max

HBO Max

Oxen

Ein Erfolgsprodukt aus Dänemark: Nach einem Einsatz in Afghanistan wird der Elitesoldat Niels Oxen unehrenhaft aus der Armee entlassen. Im Auftrag des Sicherheitsdienstes nimmt er den Kampf gegen eine demokratiefeindliche Geheimloge auf. Es geht um eine große Verschwörung, Macht, Intrige, Rache, Verrat, das ganze Trallala nach einem Bestseller von Jens Henrik Jensen, die Hauptrolle im Politthriller spielt Jacob Lohmann – bekannt aus "The Rain" und "Walhalla". 4.3., ZDF

Serietrailer: Oxen | S1 | TV 2 Play

Telenor T-We

Nachts im Paradies

Jürgen Vogel, Lea Dindra und Birgit Minichmayr kämpfen in einer sehr, sehr unguten dystopischen Welt ums Überleben. Die Serie baut auf der Graphic Novel von Frank Schmolke auf. Das Drehbuch stammt von Matthias Glasner, bekannt aus "Das Boot", und Hannah Schopf, bekannt durch "Tiger Girl". Die Regie übernahmen Matthias Glasner und Bettina Oberli. Es gibt unverkennbar Ähnlichkeiten mit Jim Jarmuschs "Night on Earth". Birgit Minichmayr als flamboyanter Fahrgast ist der uneingeschränkte Star in diesem nächtlichen Horrortrip. 6.3., Canal+

"Netflix stürzt mich in eine Depression": Birgit Minichmayr hier im Interview über die Serie "Nachts im Paradies"

Nachts im Paradies | Teaser 1 | CANAL+

CANAL+ Austria

Das Signal

Die Astronautin Paula (Peri Baumeister) kehrt nach einer ISS-Mission wohlbehalten auf die Erde zurück. Ihr Mann Sven (Florian David Fitz) und Tochter Charlie (Yuna Bennett) wollen sie vom Flughafen abholen, doch die Maschine landet nicht. Sven macht sich auf die Suche, und auch hier geht es um eine Superverschwörung. Paula hat eine Entdeckung gemacht, die die Welt verändern könnte – große Gefahr. Verantwortlich in der Regie sind Sebastian Hilger und Philipp Leinemann, Florian David Fitz war an der Entstehung der Drehbücher beteiligt. Vier Folgen zu je 60 Minuten. 7.3., Netflix

Das Signal | Offizieller Trailer | Netflix

Netflix Deutschland, Österreich und Schweiz

Mary & George

Sex sells – das hat, spät, aber doch, nun auch die bisher mehrheitlich biederbrave Streaming-Welt gelernt. Galt bisher Familienfreundlichkeit als oberste Priorität, widmen sich Plattformen eindeutig öfter dem Thema Liebe und Begehren. Das zeichnet sich vor Europas größtem Serienfestival Seriesmania ab, das am 23. März im französischen Lille startet. In "All and Eva" macht etwa die Hauptfigur ihren Samenspender ausfindig, in "30 Days of Lust" vereinbart ein Paar sexuelle Freiheit auf Zeit. "So Long, Marianne" erzählt die Liebesgeschichte von Leonard Cohen und Marianne Ihlen. "Dates in Real Life" handelt von Dating-Abenteuer im Netz, in "Extra" geht es um Sex von Menschen mit Behinderung. Besonders gschmackig wird der Sex in historischen Dramen aufbereitet. Wir sehen etwa einen entschlossenen Ludwig XIII. bei der Zeugung seines Erben Ludwig XIV. in "Une Amitié dangereuse". Und was die britische Adelige Mary Villers – gespielt von der anbetungswürdigen Julianne Moore – alles anstellt, um mit ihrem Sohn George, dem Duke of Buckingham, am englischen Hof zu Macht und Ansehen zu kommen, davon kann man sich in sechs Folgen ein Bild machen. Engarde! 7.3., Sky

Mary & George | Official Trailer | STARZ

STARZ

The Gentlemen

"Das Geschäft ist am Boden, die Angestellten rebellieren, und du bist ein koksschniefender Arsch." Wenn das keine ansprechende Vorstellung ist. "The Gentlemen" ist Guy Ritchies Spin-off zur gleichnamigen Actionkomödie aus dem Jahr 2019, damals mit Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Colin Farrell, Hugh Grant und Michelle Dockery. Die Hauptrolle in der Serie spielt Theo James, der als Eddie Horniman das Vermögen seines Vaters erbt und damit ein mächtiges Cannabis-Imperium aufbaut. Das allein wäre schon eine Aufgabe, doch dazu kommt noch sein völlig überschuldeter Bruder. Ritchie hat die ersten beiden Folgen selbst inszeniert. 7.3., Netflix

The Gentlemen | A Guy Ritchie Series Official Trailer | Netflix

Netflix

Helgoland 513

Im Juni vergangenen Jahres zog Sky Deutschland bei fiktionalen Eigenproduktionen den Stecker raus. "Helgoland 513" ist eine der vorerst letzten Serien des Münchner Medienhauses. In sieben Folgen widmet sich die dystopische Erzählung dem Thema Pandemie. Im Jahr 2039 verschanzen sich auf der Insel Helgoland 513 Menschen vor einer ansteckenden Krankheit. Doch die kleine Gemeinde zahlt einen hohen Preis, um zu überleben. Martina Gedeck und Alexander Fehling spielen die Hauptrollen. Regie führte Hollywood-Regisseur Robert Schwentke, der auch als Showrunner, Headwriter und Executive Producer fungiert. 15.3., Sky

Globale Apokalypse & Überlebenskampf - Helgoland 513 | Offizieller Trailer | Sky

Sky Deutschland

Our Flag Means Death

Der verwöhnte Aritostokrat Stede Bonnet ist seines privilegierten Lebens überdrüssig und beschließt, "Gentleman-Pirat" zu werden. Zusammen mit einer aus Schwachmatikern bestehenden Crew ein leichtes Unterfangen. Zehn Folgen der HBO-Max-History-Comedy. 15.3., RTL+

Our Flag Means Death Season 1 Trailer | Rotten Tomatoes TV

Rotten Tomatoes TV

Manhunt

Die Ermordung Abraham Lincolns aus der Täterperspektive: Während einer Vorstellung im Ford's Theatre in der US-Hauptstadt Washington schoss John Wilkes Booth am 15. April 1865 dem Präsidenten mit einer Pistole in den Kopf. Von Tathergang, Motiven und Hintergründen erzählt die Serie mit Tobias Menzies nach dem Buch "Manhunt: The 12-Day-Chase for Lincoln's Killer" von James L. Swanson. Die Idee hatte Monica Beletsky. 15.3., Apple TV+

Manhunt — Official Trailer | Apple TV+

Apple TV

Sexuell verfügbar

Nach einem Date steckt die Ex-Bestsellerautorin Miki (Laura Tonke) in Schwierigkeiten: Ihr One-Night-Stand, den sie mit einem Umschnallpenis beglückt hat, wirft der zweifachen Mutter eine Vergewaltigung vor. Caroline Rosales, Autorin des anekdotisch-autobiografischen Sachbuchs "Sexuell verfügbar", schrieb mit Timon Karl Kaleyta das Drehbuch für diese Filmadaption. Cameo-Auftritte von TV-Legende Lilo Wanders, Rapperin Lady Bitch Ray und der Komikerin Ines Anioli sind angekündigt. Wir schauen gebannt zu. 16.3., ARD

Kafka

Für das Kafka-Jahr 2024 haben sich der Schriftsteller Daniel Kehlmann und der Regisseur David Schalko zusammengetan und die sechsteilige Serie geschaffen. Zu sehen ist die komplexe Lebensgeschichte des tschechischen Schriftstellers, es geht um das schwierige Verhältnis zum Vater und um prägende Beziehungen. Die Serie, die mit der albtraumhaften Isolation in Kafkas Romanen auf bildhafte Weise spielt, basiert auf der dreibändigen Biografie von Reiner Stach. Mit Jan Basman, Nicholas Ofczarek, Liv Lisa Fries, Robert Stadlober, Verena Altenberger, Anne Bennent, Lars Eidinger, Katharina Thalbach, Michael Maertens, Laurence Rupp, Robert Palfrader, Thomas Maurer, Grischka Voss, Johannes Silberschneider, Marie-Luise Stockinger und vielen anderen mehr. 20.3., ARD-Mediathek, 24. & 25.3. ORF

KAFKA | Offizieller Trailer | 2024

SuperfilmWien

Palm Royale

Maxine Simmons (Kristen Wiig) sucht in der High Society von Palm Beach ihren Platz. Das ist ein schwieriges Unterfangen, und Maxine muss Entscheidungen treffen. Moral und Integrität ist nämlich nicht die Stärke dieser feinen Gesellschaft. Wie viel ist Maxine bereit aufzugeben? Wir werden sehen, hellhörig wird man bei der Besetzung: Laura Dern ist ebenso dabei wie Vater Bruce – unvergessener Bosnigl in "Big Love". Pflichtprogramm. 20.3., Apple TV+

Palm Royale — Official Trailer | Apple TV+

Apple TV

3 Body Problem

Die Netflix-Serie "3 Body Problem" basiert auf dem gleichnamigen Roman des chinesischen Autors Liu Cixin und ist die erste Adaption des Buches für den Bildschirm. Umgesetzt haben das die "Game of Thrones"-Macher David Benioff und D. B. Weiss. Während der Kulturrevolution in China wird die Astrophysikerin Ye Wenjie (Eiza González) in ein geheimes Forschungsprojekt involviert, das nach außerirdischem Leben sucht. Acht mit Spannung erwartete Folgen. Ab 21.3. Netflix

3 Body Problem | Offizieller Trailer | Netflix

Netflix Deutschland, Österreich und Schweiz

House of Kardashian

Nach so viel History, Dystopie und Sci-Fi braucht es Bodenhaftung. Die dreiteilige Serie hat davon viel zu bieten. "House of Kardashian" erzählt von Aufstieg und Macht derer von Kardashian in der Regie von Katie Hindley und Clare Cameron. 22.3, Sky

House Of Kardashian | Trailer | Sky Documentaries

Sky TV

Renegade Nell

History, einmal geht's noch, jetzt mit Superheldenkraft: Nell Jackson (Louisa Harland) wird des Mordes beschuldigt und zu Unrecht eine der berüchtigtsten Geächteten im England des 18. Jahrhunderts. Doch als ein magischer Geist namens Billy Blind auftaucht, erkennt Nell, dass ihr Schicksal größer ist, als sie es sich je vorgestellt hat. Sally Wainwright hat die Serie erfunden, sie ist mit "Gentleman Jack" Spezialistin für starke Frauenfiguren in historischen Gewändern. 29.3., Disney+

Renegade Nell | Official Trailer | March 29 | DisneyPlus Hotstar

DisneyPlus Hotstar

Kommen Sie gut durch den März und frohes Schauen! (Doris Priesching, 28.2.2024)