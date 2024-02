"War einfach Pech" Österreichischer Rechtsextremist nach monatelanger Haft in Afghanistan wieder frei

Eigentlich wollte der österreichische Rechtsextremist Herbert F. 2023 bei einer Reise nach Afghanistan beweisen, wie sicher das Land ist – und damit geeignet für Abschiebungen. Doch kurz nach seiner Ankunft in dem Land wurde er in Haft genommen. Nach neun Monaten in afghanischen Haftanstalten ist er durch eine Vermittlung der katarischen Regierung freigekommen