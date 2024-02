Hunderte Landwirte haben am Montag während des Agrarministertreffens in Brüssel das EU-Hauptquartier umzingelt. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz

Etwa 900 Traktoren hätten sich im Europaviertel der belgischen Hauptstadt versammelt, teilte die lokale Polizei auf Twitter mit. AFP/JOHN THYS

Brüssel – Die EU-Landwirtschaftsministerinnen und -minister beraten am Montag, wie sie auf die jüngste Protestwelle von Bäuerinnen und Bauern reagieren wollen. Belgische Medien berichten von teils heftigen Bauernprotesten am Montag. Der öffentlich-rechtliche Sender RTBF veröffentlichte Videos, die Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Polizisten zeigen. Etwa 900 Traktoren hätten sich im Europaviertel der belgischen Hauptstadt versammelt, teilte die lokale Polizei auf Twitter mit.

Die Sicherheitsvorkehrungen rund um die EU-Büros waren streng, und die Polizei war in Schutzkleidung gekleidet. Traktoren stürmten an mehreren Stellen die Polizeibarrikaden und durchbrachen an mindestens einer Stelle den Stacheldraht, wie Videos in den sozialen Medien zeigen.

Totschnig nicht in Brüssel

Die EU-Kommission hatte vergangene Woche eine Reihe von Maßnahmen vorgeschlagen, mit denen man die Landwirtinnen und Landwirte besänftigen will. Österreichs Agrarminister Norbert Totschnig (ÖVP), der wegen einer beruflichen Asien-Reise nicht in Brüssel ist, begrüßt die Vorschläge der Kommission. "Die Bäuerinnen und Bauern brauchen Wertschätzung, Stabilität und faire Rahmenbedingungen", teilte er in einem schriftlichen Statement mit. "Die Kommission sollte sich jetzt auf effektive Maßnahmen zum Bürokratie-Abbau fokussieren, die auch rasch bei den Bäuerinnen und Bauern ankommen".

Auch sein deutscher Kollege, Cem Özdemir (Grüne), sieht in der bisherigen Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU ein "Bürokratiemonster", wie er im Vorfeld des heutigen Ministertreffens sagte. Es habe sich bei den Bauern "viel Wut" über nicht gehaltene Versprechen aufgestaut. Landwirte müssten mit Klima- und Artenschutz "gutes Geld verdienen" können, anstatt dass sie über das "Ordnungsrecht" zu Umweltmaßnahmen gezwungen werden, so der Politiker. Auch der französische Landwirtschaftsminister Marc Fesneau schob die Verantwortung vorrangig nach Brüssel. Die EU-Kommission müsse den Bauern sagen, dass sich etwas ändere - "nicht nur kurzfristig, sondern auch mittel- und langfristig."

Neue EU-Richtlinien

Die Kommission hatte am vergangenen Donnerstag vorgeschlagen, die Zahl der Kontrollbesuche bei Landwirtschaftsbetrieben annähernd zu halbieren. Stattdessen soll die Kontrolle über Satellitenbilder verbessert werden. Regeln, wonach keine Strafen an Betriebe verhängt werden, die Umweltauflagen wegen Klimakatastrophen wie Dürren oder Überflutungen nicht einhalten können, sollen zudem vereinheitlicht und ihr Gebrauch vereinfacht werden.

Mittelfristig sollen bei kleineren Betrieben mit weniger als 10 Hektar Land die Umweltstandards gelockert werden. Bereits jetzt hat die Kommission Brachlandregeln für ein weiteres Jahr ausgesetzt. Bis Mitte März will die Brüsseler Behörde auch die Regeln zur Dauergrünlanderhaltung lockern.

Kritik daran kam von Umweltorganisationen. Die vorgeschlagenen Maßnahmen seien ein "gefährliches Zugeständnis an die Agrarindustrie" und werde "kleine Bäuer:innen weiter in eine Sackgasse treiben", kritisiert die Landwirtschaftssprecherin von Global 2000, Brigitte Reisenberger, in einer Aussendung. "Die Auswirkungen der Klimakrise werden sich verschärfen, dieser Abbau von Standards ist ökologisch fahrlässig - dafür werden Bäuerinnen und Konsument:innen später teuer bezahlen müssen. (...) Es ist dringend erforderlich, intensiv darüber nachzudenken, wie Bäuer:innen durch den Erhalt und die Förderung von Biodiversität und Klimaschutz auch wirtschaftlich profitieren können." (APA, red, 26.2.2024)