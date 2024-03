Die Prinzipien der Evolutionstheorie können auch Unternehmen wertvolle Impulse geben. Getty Images

Ein Unternehmen durch die Verwerfungen dieser Zeit zu manövrieren ist nicht immer lustig. Doch wenn man noch über genügend Ressourcen, Willenskraft und Initiative verfügt, kann es durchaus Spaß bereiten, als Unternehmer oder Führungskraft nach Möglichkeiten und Wegen zu suchen, das Unternehmen auf Kurs zu halten. Und es dabei inmitten der allgegenwärtigen Turbulenzen krisenstabiler und resilienter zu machen. Aus diesem Blickwinkel betrachtet ist die Aufgabe klar: Das gewohnte Tun und Lassen hinterfragen. Wie es Nietzsche einmal formulierte: "Nicht dass man etwas Neues zuerst sieht, sondern dass man das Alte, Altbekannte, von jedermann Gesehene und Übersehene neu wahrnimmt, zeichnet die eigentlich originalen Köpfe aus." Gefragt ist mithin der kreativ-unvoreingenommene Blick auf das gewohnte Denken und Handeln.

Und diesen bietet Christian Rammel mit seinem Buch "Der Tanz mit den Monstern – Wie man gut durch Krisen kommt: Was Unternehmen von Darwins Evolutionstheorie lernen können" an. Um keine Irritationen mit dem Titel aufkommen zu lassen: Rammels Monster sind als die haarsträubenden Herausforderungen an die Unternehmensführung zu verstehen, die heute so manchem nächtliche Albträume bereiten. Der Mann, der dazu animiert, es mit diesen Monstern aufzunehmen, lehrt als Professor an der Wirtschaftsuniversität Wien am Kompetenzzentrum für Sustainability Transformation and Responsibility.

Nachhaltigkeit ist Weiterentwicklung

Sein Kompetenzbereich umfasst Nachhaltigkeit, Resilienz, Bildung für nachhaltige Entwicklung und Evolutionstheorie. Von Haus aus ist Rammel kein Wirtschaftswissenschafter, sondern Biologe. Aber wie findet ein Biologe den Weg in die Unternehmensführung? Eigenen Angaben zufolge letztlich durch einen Geistesblitz, der in ihm die Faszination "für die Fähigkeit, gut mit Veränderungen umgehen zu können, oder, kurz gesagt, für die Herausforderungen einer nachhaltigen Entwicklung" entfachte. Naheliegend, dass ihm dabei Charles Darwin und dessen Evolutionstheorie in den Sinn kamen.

Der am kursächsischen Oberbergamt in Freiberg wirkende kurfürstlich sächsische Kammerrat und Oberberghauptmann Hans Carl von Carlowitz (1645–1714) hat wohl kaum daran gedacht, dass der von ihm geprägte Begriff "Nachhaltigkeit" ein derart handlungsprägendes Denkmodell in der modernen Welt werden würde. Nachhaltigkeit, mittlerweile Sustainability, definiert Christian Rammel im Sinne der Darwin'schen Erkenntnisse als das Potenzial, sich trotz Überraschungen und Veränderungen erfolgreich weiterzuentwickeln. Und zwar dauerhaft, durch die Pflege und Bewahrung der Anpassungsfähigkeit des Unternehmens.

Kontinuierliche Anpassung

Dazu braucht es für Rammel einen kontinuierlichen Lernprozess, "in dem die Impulse zum Lernen nicht unbedingt erst durch Katastrophen oder das eine oder andere unschöne Desaster angestoßen werden". Und als Reaktion darauf dann das Unternehmen komplett auf den Kopf gestellt und aufgrund der damit verbundenen Umbrüche durch und durch verunsichert und faktisch entkräftet wird. Nachhaltiges betriebliches Handeln zu fördern verbietet Hauruckverfahren und fordert fortlaufende, auf die Umfeldeinflüsse reagierende kleine Schritte = kontinuierliche Anpassung.

Dieser fortlaufende Anpassungsprozess muss aus der Mitte der Belegschaft heraus kommen. Und immer wieder von dort angestoßen werden. Er lebt von den Beobachtungen, Gedanken, Erkenntnisse aller. Einsame Entscheidungen, die der Belegschaft übergestülpt werden, Frustrationen auslösen und die Bereitschaft zum Mitdenken versenken, sind untaugliche betriebliche Entwicklungshelfer. Rammel lässt keinen Zweifel daran, dass die handlungsleitende Denkweise der Unternehmensführung nicht mehr zielführend ist. Diese Zeilen verdeutlichen das: "Mit welchen Schlüsselprinzipien der Evolution navigiert man erfolgreich durch eine Krise? Und im Windschatten dieser einen großen Frage lungert provokant auch noch eine kleinere herum: Warum ist unser wirtschaftliches Denken so besonders 'gut' darin, aus Krisen, die eigentlich nur Zeichen notwendiger Veränderung sind, immer wieder echte Katastrophen entstehen zu lassen?"

Vielfalt vor Effizienz

Mit dem letzten Fragezeichensatz nimmt Rammel "die heilige Dreifaltigkeit des wirtschaftlichen Optimierens" aufs Korn: Effizienz steigern; Prozesse/Produkte verbessern; Kosten senken. Für ihn liegen "der Beste" und "der Anpassungsfähigste" "auf den völlig entgegengesetzten Enden der evolutionären Messlatte des langfristigen Überlebens". Er behauptet, der Beste, der aufgrund fortlaufender Optimierungsprozesse zum Perfektesten wird, fördert aus dem evolutionären Betrachtungswinkel damit sein absehbares Scheitern. Wenn es um die Fähigkeit geht, sich in Krisen zu behaupten, "ist die heilige Dreifaltigkeit brandgefährlich, nämlich als First-Class-Ticket direkt in die Katastrophe … Je effizienter, desto einfältiger. Je einfältiger, desto krisenanfälliger."

In der Unternehmensführung darf es für Rammel nicht (länger) darum gehen, langfristig jede äußere Störung zu kontrollieren oder abzupuffern. "Vielmehr werden der kontinuierliche Aufbau eines flexiblen Anpassungspotenzials und die Fähigkeit, aus Störungen zu lernen, benötigt." Sein wegweisender Schlüsselsatz dazu: "Ich lasse mich in meinem kontinuierlichen Lern- und Verbesserungsprozess nicht von unnötigen Kostenfaktoren ablenken, und der Erhalt von (innerbetrieblicher) Vielfalt bringt einfach Kosten mit sich. Daher minimiert Effizienz zwangsläufig die Vielfalt." Und gegen diese Minimierung der innerbetrieblichen Vielfalt zieht Rammel aus dem Geiste Darwins heraus zu Felde.

Die 15 Punkte der Evolution

Was für die evolutionsbasierte betriebliche Anpassungsfähigkeit vonnöten ist, fasst er in 15 Punkten zusammen:

"Wenn Unternehmen scheitern, scheitern sie weniger an den Umständen als an ihren Handlungsweisen, an dem, was sie tun und was sie lassen!", stellt der Co-Geschäftsführer der Münchner Coverdale Unternehmensberatung klar. (Hartmut Volk, 1.3.2024)