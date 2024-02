Die von der KI bereitgestellten Informationen sollen auf dem Display sichtbar sein. REUTERS/ALBERT GEA

Die Deutsche Telekom hat zusammen mit zwei Partnerfirmen das Konzept eines neuartigen Smartphones vorgestellt, bei denen Nutzer keine Apps mehr sehen. Stattdessen agiert man beim "KI-Phone" über Sprachbefehle mit einer Künstlichen Intelligenz (KI), die für ihn Informationen aus dem Internet sammelt und sie auf dem Display anzeigt, etwa Flugbuchungen oder Geschenkvorschläge.

"Die Zukunft wird frei von Apps sein", sagte der Gründer und Chef von Brain Technologies, Jerry Yue, am Montag bei der Mobilfunk-Messe Mobile World Congress (MWC) in Barcelona.

Marktstart noch offen

Von dem US-Technologieunternehmen kommt die KI des Smartphones, das als cloudbasierte Version entwickelt wird und als ein Modell, das auch offline funktioniert. Bei dem Vorhaben macht auch der Chiphersteller Qualcomm mit. Ob eins der KI-Phones jemals auf den Markt kommt, ist noch offen. Der Amerikaner Yue geht fest davon aus.

Bei der Cloud-Version greift die Telekom auf ihr bereits existierendes Mittelklasse-Gerät T-Phone zurück, das mit dem Google-Betriebssystem Android läuft. Das Smartphone selbst ist also nichts Besonderes - was damit gemacht wird, sehr wohl: der Einsatz von KI, um die Sicht auf Apps überflüssig zu machen. Aus Sicht von Branchenexperten könnte das Projekt am Anfang eines Trends stehen, bei dem Apps an Einfluss verlieren und die Smartphone-Nutzung sich radikal ändert. (APA/dpa-AFX, 26.2.2024)