Liebe Leserin, lieber Leser,

als erstes Nutzerland der Welt kauft Österreich 36 Stück des Fliegerabwehrturms Skyranger 30, dabei handelt es sich um eines der modernsten Flugabwehrsysteme der Welt. In einem ausführlichen Artikel erklären wir, was das System so besonders macht.

Außerdem ist der Mobile World Congress (MWC) in Barcelona gestartet, und erneut ist KI in aller Munde: Googles Gemini kommt in den Messenger, und die Deutsche Telekom zeigt ein "KI-Phone", das ohne Apps auskommen soll. Ein Barbie-Klapphandy soll hingegen beim Digital Detox helfen. Und ein Laptop von Lenovo soll mit transparentem Display überzeugen.

Das und viel mehr lesen Sie heute bei uns. Wir wünschen interessante Lektüre!

Skyranger 30: Das kann die neue Drohnenabwehr des Bundesheeres

Gemini kommt in den Messenger, Google bringt mehrere neue Android-Features

Das Barbie-Klapphandy kommt und soll beim Digital Detox helfen

Hübsch, aber sinnlos: Lenovo zeigt Laptop mit transparentem Display

Deutsche Telekom präsentiert ein "KI-Phone"

Wie man eine Öffi-App nicht macht

Microsoft wollte Bing an Apple verkaufen, Apple war es aber zu schlecht

Hohe Kosten bremsen den Einsatz von Künstlicher Intelligenz

Warum ein Stempel auf KI-Bildern allein nicht reicht, um Fake News zu bekämpfen

Nachfolger der Nintendo Switch soll erst 2025 auf den Markt kommen

Facebook-Hersteller Meta bildet Team gegen Desinformation per KI

Hackerangriff legte Website des Flughafens Kopenhagen lahm