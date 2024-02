Die neue Partei von Sahra Wagenknecht kann bei der EU-Wahl am 9. Juni teilnehmen. IMAGO/Chris Emil Janssen

Berlin – Das neue Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat eine Hürde für die Teilnahme an der Europawahl am 9. Juni genommen: Die neue Partei hat nach eigenen Angaben 18.000 Unterschriften von Unterstützern mit den notwendigen Bescheinigungen des Wahlrechts gesammelt – deutlich mehr als die vom Wahlrecht für neue Parteien geforderten 4.000 Unterschriften. "Der Rücklauf ist fantastisch", sagte Wagenknecht am Montag.

"In kürzester Zeit haben wir weit mehr als die erforderlichen Unterschriften erhalten. Damit ist jetzt gesichert, dass das BSW bei der Europawahl antreten kann", hieß es weiter. Die Resonanz deute darauf, dass sich viele einen Politikwechsel wünschten.

Wagenknecht hatte die Partei Anfang Jänner gegründet, nachdem sie aus der Linkspartei ausgetreten war. Die Europawahl ist die erste Abstimmung, der sich das BSW stellt. (APA, 26.2.2024)