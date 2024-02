19.40 REPORTAGE

Re: Ein palästinensisches Dorf kämpft um ­seine Zukunft Farkha im Westjordanland gilt als palästinensisches Ausnahmedorf. Die Einwohner betreiben biologische Landwirtschaft, haben feministische Ideale, pflegen Basisdemokratie und möchten unabhängig sein von Israel und der palästinensischen Autonomiebehörde. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Wie Ikea den Planeten plündert Der schwedische Möbelriese Ikea verarbeitet jährlich rund 20 Millionen Kubikmeter Holz, das heißt, einen Baum alle zwei Sekunden. Trotzdem wirbt das Möbelhaus mit Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit. Die Doku beleuchtet die weltweiten Verflechtungen zwischen Ikea und einer intensiven ­Holzproduktion. Bis 21.50, Arte

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl sind Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz nach dem Schuldspruch, Hass im Internet und Pflegekräfte aus Übersee. Im Studio zu Gast sind Ex-SPÖ-Justizministerin Maria Berger und Gerhard Jarosch, früherer Sprecher der Staatsanwältevereinigung. Bis 22.00, ORF 2

21.50 DOKUMENTATION

Elon Musk und die Twitter-Übernahme Die Doku zeichnet den Weg nach, wie einer der provokantesten Nutzer der Social-Media-Plattform zu deren Eigentümer wurde, und nimmt auch die Auswirkungen ins Visier, die die Entscheidungen von Elon Musk auf die US-amerikanische Politik und Kultur ­haben. Bis 23.25, Arte

22.00 TALK

Willkommen Österreich Die Schauspielerin Birgit Minichmayr und Ex-Fußballer Toni Polster sind zu Gast bei Stermann und ­Grissemann. Bis 23.00, ORF 1

22.15 SCHWANENGESANG

Der letzte Scharfschütze (USA 1976, Don Siegel) John Wayne in seinem letzten Film als ­legendärer Scharfschütze, der von einer ­unheilbaren Krebserkrankung erfährt und in Ruhe sterben will, aber seiner Vergangenheit nicht entkommen kann. Don Siegels (Dirty Harry) würdiger, von Stoizismus durchdrungener Schwanengesang auf einen der Größten des Western-Genres. Mit Lauren Bacall und James Stewart. Bis 0.05, Servus TV

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Sündige Liebe? – Homo­sexualität und Kirche Der Umgang mit homosexuellen Partnerschaften gehört zu den ­ungelösten Fragen der katholischen Kirche. In der Doku kommen auch betroffene Paare zu Wort. Anschließend beleuchtet die Dokumentation Die Erfindung der Liebe (23.05), wie unterschiedliche Religionen den Bund fürs Leben bestimmt haben und bestimmen.Bis 0.00, ORF 2

23.25 DOKUMENTATION

Schlaue neue Welt – Das KI-Wettrennen Die USA, China und Europa im Wettlauf um die Vorherrschaft in Sachen künstliche ­Intelligenz. Bis 0.55, Arte

Skaterinnen in Jerusalem in "Tracks East: Sport in Zeiten des Aufruhrs", Arte, 0.55 Uhr. Foto: Ataklit Tes

0.55 MAGAZIN

Tracks East: Sport in Zeiten des Aufruhrs Kann Sport noch unpolitisch sein? Bis 1.30, Arte