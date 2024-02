verstorbener Kremlkritiker Nawalny sollte angeblich gegen "Tiergartenmörder" ausgetauscht werden

Der in der Haft verstorbene Kremlkritiker Alexej Nawalny hätte nach Angaben seines Teams gegen den sogenannten Tiergartenmörder ausgetauscht werden sollen, der in Berlin in Haft sitzt. Die Verhandlungen hätten sich sogar in der Endphase befunden, erklärte Nawalnys Team