Der Leiter der Berliner Volksbühne verstarb "plötzlich und unerwartet", teilte die Bühne am Montagabend mit

Der deutsche Dramatiker und Regisseur René Pollesch. Heribert Corn

Wie die Berliner Volksbühne am Montagabend bekanntgab, ist ihr Intendant, der Regisseur und Autor René Pollesch, am Montagmorgen "plötzlich und unerwartet" verstorben. Er wurde 61 Jahre alt. Pollesch leitete das Haus seit 2021, damals folgte er auf den vielkritisierten Kurzzeitintendanten Chris Dercon, der Langzeitintendant Frank Castorf beerbt hatte. Unter Castorf war Pollesch einer der prägenden Regisseure des Hauses am Rosa-Luxemburg-Platz geworden. Als Castorf 2015 gehen musste, war auch er gegangen.

1962 in Hessen geboren, hatte Pollesch Theaterwissenschaft studiert und wurde mit seiner postdramatischen, bunten, lauten, turbulenten, von Humor, Popkultur und Kino geprägten Regiehandschrift bekannt. Dafür erhielt er vielfach Preise, darunter 2019 in Wien den Arthur-Schnitzler-Preis. Er hat über 200 Stücke entwickelt. Seine Inszenierungen waren auch am Burgtheater ("Carol Reed" 2017) und bei den Wiener Festwochen ("Deponie Highfield" 2019, "Die Gewehre der Frau Kathrin Angerer" 2021) zu sehen. (red, 26.2.2024)