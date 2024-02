FRANKREICH Ukrainekrieg: Internationale Konferenz in Paris berät über Hilfen

In Paris hat eine internationale Ukraine-Konferenz begonnen. Etwa 20 Regierungschefs aus der EU sowie Vertreter der USA, Kanadas und Großbritanniens trafen am Abend im Élysée-Palast ein. Dort wollen sie darüber beraten, wie die Ukraine-Hilfe verstärkt, aber auch besser an die ukrainischen Bedürfnisse angepasst werden kann