Kapitän Burgstaller, Starspieler Grüll, Co-Trainer Kulovits und Geschäftsführer Hoffmann beteiligten sich nach dem Sieg gegen die Austria an Beschimpfungen und Schmähungen des Lokalrivalen

Zuerst kam der Derbysieg, dann die Angriffe unter der Gürtellinie: Rapid Wien. APA/GEORG HOCHMUTH

Wien - Es war der erste Derbysieg im 2016 eröffneten Allianz Stadion. Am Sonntag bezwang Rapid die Austria mit 3:0. Gefeiert wurde der historische Erfolg im Anschluss ausgelassen – mit Beleidigungen und homophoben Gesängen. Nicht etwa von den Fans, sondern von Geschäftsführer Steffen Hofmann, Co-Trainer Stefan Kulovits, Kapitän Guido Burgstaller und Star-Spieler Marco Grüll. Das belegen mehrere seit Montag kursierende Videoaufnahmen.

"Unsere Gegner behandeln wir fair, aber hart und mit Respekt", steht es im Leitbild des SK Rapid Wien offiziell geschrieben. Bereits am Montag musste sich Hoffmann in einer Stellungnahme beim Lokalrivalen offiziell entschuldigen, da er die Austrianer per Megaphon als "Arschlöcher" bezeichnet hatte. Die Worte seien nicht für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen: "Bei aller Rivalität war und ist das nicht angebracht."

Die Austria wiederum veröffentlichte am Abend eine Stellungnahme, wonach man Hofmanns Entschuldigung zur Kenntnis nehme. "Wir wollen nicht weiter Öl ins Feuer gießen. Gleichzeitig gratulieren wir zum gestrigen verdienten Derby Sieg." Beschimpfungen und Herabwürdigungen jeglicher Art würden klar den Verhaltensrichtlinien des Vereins widersprechen. "Wir sind stolz auf Favoriten und sehen uns mit unseren Fans in allen Bezirken der Stadt Wien tief verwurzelt", hieß es seitens der Violetten.

Schwerer als Hofmanns Entgleisung dürften die von Co-Trainer Stefan Kulovits und Kapitän Guido Burgstaller ebenfalls per Megaphon intonierten Sprechchöre wiegen. "Favoriten ist der größte Hurnsbezirk" und "Wir sind keine orschwoarmen Veilchen", wurde gemeinsam mit Rapid-Fans gesungen. Unterstützt wurden die homophoben Gesänge dabei von Starspieler Marco Grüll. Offiziell setzten die Hütteldorfer in der Vergangenheit immer wieder "Zeichen gegen Homophobie." Ein Lippenbekenntnis.

Wie Verein und Bundesliga reagieren werden, bleibt vorerst anzuwarten. Ein ähnlicher Fall hat sich jedenfalls im November 2023 in Frankreich zugetragen. Die PSG-Spieler Randal Kolo Muani, Ousmane Dembele, Achraf Hakimi und Layvin Kurzawan wurden wegen einer Beteiligung an homophoben Fangesängen für eine Partie gesperrt, die Fantribüne Auteuil hinter dem Tor im Parc des Princes für zwei Matches geschlossen. (phb, APA, 27.2.2024)