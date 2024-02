Joe Biden hat mit Äußerungen in einer Late-Night-Show Hoffnung auf eine Waffenruhe im Gazastreifen keimen lassen – anderswo herrscht noch Skepsis. Außenminister Schallenberg will sich selbst ein Bild machen

Die Szenerie ist ungewöhnlich für weltpolitische Verlautbarungen: Joe Biden steht, Stanitzel in der Hand, in einem New Yorker Eissalon. Neben ihm US-Late-Night-Comedian Seth Myers, mit dem Biden gerade einen offenkundig auch für den Wahlkampf gedachten Sketch aufnimmt. In die Szene aber platzt ein Reporter, der Biden nach dem Nahen Osten fragt: Wie sehe es denn aus mit den Verhandlungen über eine Freilassung von Geiseln und Waffenruhe im Gazastreifen? Biden antwortet recht direkt: Sein Sicherheitsberater gebe ihm positive Signale, Israel habe eine Formel für den Austausch von Geiseln mit Strafgefangenen akzeptiert. Er hoffe, bis Montag könnte ein Deal stehen.

US-Präsident Joe Biden (links) mit Comedian Seth Meyers beim Eisessen am Sonntag. AFP/JIM WATSON

Später wird wieder ein wenig zurückgerudert: Die Verhandlungen seien noch nicht abgeschlossen, heißt es. Und israelische Medien melden gar recht einhellig, dass es mit dem Optimismus im eigenen, israelischen Verhandlungsteam nicht ganz so weit her sei. Die Hamas nämlich sei, so teilen Mediatoren aus Katar mit, vorerst nicht mit den Vorschlägen, die zuvor in Paris und Kairo erarbeitet wurden, einverstanden. Vor allem beharre die Terrorgruppe weiterhin auf einem weitgehenden Rückzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen während der, dem Plan nach auf sechs Wochen anberaumten, Waffenruhe im Fastenmonat Ramadan.

Diplomatische Bemühungen

Es ist eine Situation der anhaltenden Unklarheit und auch des entnervenden Hin und Her, in der Alexander Schallenberg am Dienstag seine Reise nach Israel begonnen hat, die ihn später auch in weitere Staaten der Region und, so jedenfalls der Plan, ins Westjordanland führen wird. Österreichs Außenminister sagte vor der Abreise zu Journalisten, es gebe weiterhin eifrige diplomatische Bemühungen, er hoffe auf baldige positive Entwicklungen. Schallenberg wollte nach seinem Eintreffen in Tel Aviv am Nachmittag zunächst seinen Amtskollegen Israel Katz treffen, dabei war auch eine Zusammenkunft mit Angehörigen jener über hundert Geiseln geplant, die noch immer von der Hamas gefangen gehalten werden.

Unter ihnen ist weiterhin auch der israelisch-österreichische Doppelstaatsbürger Tal Shoham, der nach dem Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober an Orte in der Nähe des Gazastreifens entführt worden war. Schallenberg, der in Israel auch – wie schon mehrmals zuvor – dessen Vater Gilad Korngold treffen wollte, sprach vor der Abreise über das Leid der Familien, "das man sich kaum vorstellen kann". Österreich arbeite weiterhin intensiv daran, in Gesprächen und Verhandlungen auf eine Freilassung Shohams hinzuarbeiten. Belastbare Informationen zu seinem Schicksal gebe es weiterhin keine.

Terroristen gegen Soldatinnen

Wie aber könnte ein Deal zur Freilassung der Geiseln konkret aussehen? Grobe Umrisse stehen bereits seit Wochen im Raum und werden immer wieder auch von israelischen Medien verbreitet: Mehrere Dutzend palästinensische Häftlinge pro israelischer Geisel sollen demnach freigelassen werden. Laut einem Bericht der "New York Times", die sich auf US-Quellen bezieht, wäre Israel erstmals auch bereit, 15 wegen schwerer Terrorverbrechen Verurteilte freizulassen, um so im Gegenzug die Freiheit für fünf entführte israelische Soldatinnen zu erwirken.

US-Präsident Joe Biden auf Wahlkampftour in New York. Bei einem Interview in einer Comedysendung ließ er sich Visionen zur Zukunft des Nahen Ostens entlocken. AFP/JIM WATSON

Nicht einig sind sich beide Seiten demnach aber weiterhin bei der militärischen Dimension einer Vereinbarung. Die Hamas möchte einem Deal nur dann zustimmen, wenn die dabei vereinbarte Waffenruhe später auch in ein dauerhaftes Ende der Kämpfe münden könne. Israel hingegen betont stetig, dass man die geplante Offensive auf die Stadt Rafah nicht absagen, sondern bei einem Deal allenfalls vertagen werde. Nach Rafah, wo sonst nur einige Zehntausend Menschen leben, sind rund 1,5 Millionen Menschen aus dem Rest des Gazastreifens geflüchtet – zum Teil auch auf Drängen der israelischen Streitkräfte, die die Menschen zu einer Flucht in den Süden aufgefordert hatten. Allerdings ist die Stadt nun auch die letzte, in der eine wirklich funktionierende militärische Infrastruktur der Hamas vermutet wird – die Israel ja gemäß zahlreicher Ankündigungen "vernichten" will. Rund 30.000 Menschen sind im Gazastreifen dem Krieg schon zum Opfer gefallen, geht aus Zahlen der Hamas hervor. Diese können nicht unabhängig überprüft werden, allerdings halten die meisten Fachleute sie für glaubwürdig.

Knackpunkt Hisbollah

Wegen der zahlreichen Zivilisten in Rafah fordert die internationale Gemeinschaft von Israel glaubhafte Pläne für eine Evakuierung der Stadt vor einem Angriff. Biden, der sich im Wahlkampf auch mit Rufen der demokratischen Basis für eine Waffenruhe konfrontiert sieht, betonte diese Haltung später auch in seinem Interview mit Meyers, das in der Nacht auf Dienstag ausgestrahlt wurde. Dort sagte er, Israel habe auf sein Drängen hin die Offensive bereits verlangsamt, "und das müssen sie auch". Biden nutzte den Auftritt in der Comedysendung auch für einen Blick in die mittelfristige Zukunft: Sollte es im Gazastreifen zu einer Waffenruhe kommen, könnte sich das hingegen für Israel zu einer diplomatischen Chance entwickeln, nicht zuletzt sei dann eine Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Saudi-Arabien denkbar. Eine Zweistaatenlösung mit den Palästinensern, wie sie die USA nach wie vor fordern, die israelische Regierung aber zuletzt abgelehnt hat, könne dann auf längere Sicht folgen.

Joe Biden im Interview mit Seth Meyers am Sonntag. AP/Evan Vucci

Unklar bleibt, was ein möglicher Waffenruhedeal für einen anderen Konfliktherd bedeuten würde. An der Grenze zum Libanon haben sich in den vergangenen Tagen die Scharmützel zwischen der israelischen Armee und der vom Iran unterstützten Schiitenmiliz Hisbollah weiter verschärft. Am Montag griff Israel erstmals aus der Luft auch im Osten des Libanon an, am Dienstag beschoss die Hisbollah nach eigenen Angaben eine Stellung der Israelis. Sollte es wieder zu einer Waffenruhe kommen, werde diese nicht erneut – so wie im November – auch die Nordgrenze umfassen, sagte Israels Verteidigungsminister Joaw Gallant noch am Montag. Große Abschnitte an der nördlichen Grenze Israels sind weiterhin Sperrzone. Ein Ende der Kämpfe im Norden sei nur vorstellbar, wenn die dort wohnenden Menschen wieder in ihre Häuser zurückkehren könnten. (Manuel Escher aus Tel Aviv, 27.2.2024)