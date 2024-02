Klimaprotest vor dem Schloss Schönbrunn am Dienstag. Letzte Generation Österreich

Nach Straßenblockaden am Montag in Wien-Favoriten setzten Aktivistinnen und Aktivisten der Letzte Generation am Dienstag ihren Protest fort. Die Polizei Wien meldete um neun Uhr früh bereits unangekündigte Verkehrsblockaden auf der Schönbrunner Schloßstraße in Wien-Hietzing. Etwa eine Stunde später waren diese wieder aufgelöst.

Wie in einem Posting der Letzten Generation auf X zu sehen ist, platzierten sich die Klimaschützer mit einem Misthaufen vor dem Schloss Schönbrunn. Mit den Schlagworten "Stinkt bis zum Himmel" kritisierten die Protestierenden die Klimapolitik von Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) und forderten erneut die Umsetzung der Empfehlungen des Klimarates.

Die Letzte Generation hatte kürzlich ein Grundrecht auf Klimaschutz in der Verfassung gefordert. Diesen Samstag "um fünf nach zwölf" ist ein Großprotest beim Wiener Museumsquartier angekündigt. (red, 27.2.2024)