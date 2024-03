Eine Ausstellung: Auf dem Rücken der Kamele

2024 ist offiziell das Jahr der Kamele, laut Vereinten Nationen. IMAGO/ABACA

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat 2024 zum Internationalen Jahr der Kamele erklärt. Klingt lustig, hat aber einen ernsten Hintergrund. In Zeiten des Klimawandels sind Kameliden, wie die korrekte Sammelbezeichnung für Dromedare, Trampeltiere, Lamas und Alpakas lautet, nicht nur Lasten-, sondern auch Hoffnungsträger. Tierische Produkte dieser Gattung spielen eine zunehmend wichtige Rolle in der Medizin, Ernährung und Textilindustrie. Das Weltmuseum Wien widmet den Kamelen nun eine große Ausstellung, weil diese in vielen Kulturen prägend sind für die Menschen, die sie halten.

Weltmuseum Wien, täglich (außer Mo) 10–18 und Di 10–21 Uhr, weltmuseumwien.at

Ein Podcast: The Business of Fashion

Bottega-Veneta-Designer Matthieu Blazy REUTERS

Ein Geheimtipp ist er zwar schon lange nicht mehr, doch für Modefans ein Fixpunkt auf der Playlist: der Podcast der bestens vernetzten Plattform Business of Fashion. Hier kommen relevante Branchengrößen zu Wort: Matthieu Blazy, der gefeierte Designer bei Bottega Veneta, plauderte über sein Verständnis von Kreativität. Oder das Model Ashley Graham darüber, wie sich ihr erstes Cover auf der Bademodenausgabe der Sports Illustrated angefühlt hat – bis dahin war der Titel dünneren Kolleginnen vorbehalten. Die Interviews führen Gründer Imran Amed und Tim Blanks, die kanadisch-neuseeländische Modejournalistenlegende mit dem enzyklopädischen Pop­kulturwissen.

businessoffashion.com

Eine Serie: Mr. & Mrs. Smith

Julian Umhaller schaut sich eine absurde Actionserie an.

Schauspieler Donald Glover, der auch als Musiker unter dem Pseudonym Childish Gambino bekannt ist, stellt in seiner neuen Serie die Welt der Spionage auf den Kopf. Zwei ehemalige Agenten bewerben sich bei einer mysteriösen Organisation, und erfüllen als Ehepaar "John“_und „Jane" Geheimdienstaufträge. Bald zeigt sich, dass die Ehe der beiden mehr als nur Tarnung ist – und ihr mysteriöser Arbeitgeber skrupelloser als angenommen. Neben prominenten Gastauftritten von etwa Ron Pearlman ist die Serie vor allem ein surrealistisch anmutendes Feuergefecht, das sich selbst überhaupt nicht ernst nimmt. Trotz des etwas altbackenen Titels erstaunlich erfrischend.

"Mr. & Mrs. Smith" ist auf Prime Video zu sehen.

Ein Buch: Boatlife

Stillt ein wenig das Fernweh nach dem Meer, das Buch "Boatlife" Verlag gestalten

Hach, es ist ein Buch, das die Sehnsucht nur schlimmer macht. Die Sehnsucht nach den sieben Weltmeeren, dem Pfeifen des Windes und entlegenen Inseln. Auf 256 Seiten lädt einen das Buch Boatlife – Leben und Freiheit auf dem Meer zu einem Törn von der Ostsee bis in die Südsee, von der Arktis bis in die Antarktis ein. Insgesamt werden rund 30 Geschichten von "Boatlifern" erzählt. Es sind Solosegler ebenso wie Familiencrews, die über das Nomaden­leben auf dem Wasser berichten. Was das ganze noch "schlimmer" macht, sind die wunderbaren Bilder, mit denen der Band gespickt ist. Wer die Leinen also auf dem Sofa loswerfen will, ist mit diesem Buch bestens beraten.

"Boatlife", ­Verlag Gestalten, € 51,40, gestalten.com

(red, 3. 3.2024)