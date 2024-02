Am Ende ging alles ganz schnell. Seit Jahresbeginn verdichten sich die Hinweise darauf, dass die Regierung heuer, im österreichischen Superwahljahr, ein Hilfspaket für die Baubranche auflegen will. Vergangene Woche präsentierten auch die Sozialpartner, also Gewerkschaft und Wirtschaftskammer, ihre Forderungen. Mehr Geld für den gemeinnützigen Wohnbau, mindestens eine halbe Milliarde und einen Zuschuss von 100.000 Euro für Häuslbauer soll es geben.

Bereits eine Woche später ist es schon so weit: Die Regierung wird am Dienstag, auf einer Großbaustelle in Wien-Floridsdorf, zu Mittag die Eckpunkte ihrer "Wohn- und Bauoffensive" vorstellen. Vom Tisch ist dabei der Zuschuss, den die Sozialpartner gefordert haben – mit den Grünen war das nicht zu machen. Beim zweiten Wunsch dürfte die Regierung die Forderungen sogar übererfüllen. Nach STANDARD-Informationen wird es für den gemeinnützigen Wohnbau in Österreich eine Milliarde Euro zusätzlich geben. Die Mittel werden in den Jahren 2024, 2025 und 2026 fließen. Neben dem Mietmarkt soll ein Teil der Zuschüsse auch für geförderte Eigentumswohnungen verwendet werden.

Zur Einordnung: Die Wohnbauförderung wird über die Länder abgewickelt. 2022 wurden insgesamt 1,9 Milliarden Euro in diesem Rahmen ausbezahlt, 2023 dürfte es etwas weniger gewesen sein.

Zudem wird es eine neue Offensive für Sanierungen und die Wohnraumbeschaffung geben. (András Szigetvari, 27.2.2024)