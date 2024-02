Fahnder griffen die 65-Jährige in einer Wohnung in Berlin-Kreuzberg auf. Nun hoffen die Ermittler, auch ihren RAF-Komplizen auf die Spur zu kommen. Ein weiterer Mann wurde festgenommen. Bericht aus Berlin

Daniela Klette ist mittlerweile 65 Jahre alt. Mit diesem undatierten Bild wurde nach ihr gefahndet. AFP/STATE OFFICE OF CRIMNIAL INV

"Dies ist ein bedeutender Erfolg." Als Friedo de Vries, der Leiter des niedersächsischen Landeskriminalamtes, am Dienstagnachmittag vor die Presse trat, machte er aus seiner Genugtuung keinen Hehl. Wenige Stunden zuvor, am Montag, war Zielfahndern des niedersächsischen Kriminalamtes und der Berliner Polizei eine spektakuläre Festnahme gelungen: Sie führten aus einem unscheinbaren, siebenstöckigen Wohnhaus in Berlin-Kreuzberg die RAF-Terroristin Daniela Klette ab.

Die heute 65-Jährige war vor 30 Jahren untergetaucht. Sie wird der dritten Generation der linksextremen Roten Armee Fraktion zugerechnet. Deren Vertreter und Vertreterinnen sollen 1989 den Chef der Deutschen Bank Alfred Herrhausen und 1991 Treuhand-Chef Detlev Karsten Rohwedder umgebracht haben.

Zahlreiche Straftaten

Klette steht nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur im Verdacht, an einem Schusswaffenangriff auf die US-Botschaft in Bonn 1991 beteiligt gewesen zu sein. Vermutet wird außerdem eine Beteiligung an einem Sprengstoffanschlag auf die Justizvollzugsanstalt Weiterstadt (Hessen) im Jahr 1993.

Nun gibt es Hoffnung, dass auch noch die RAF-Terroristen Burkhard Garweg (55) und Ernst-Volker Staub (69) gefunden werden. "Wir werden euch weiter verfolgen, der Rechtsstaat wird nicht lockerlassen", sagte die niedersächsische Justizministerin Kathrin Wahlmann (SPD). Am Nachmittag vermeldete "Die Zeit", dass eine weitere Person – ein Mann – festgenommen worden sei. Angaben zur Identität gab es vorerst keine.

Die Behörden werfen Klette, Garweg und Straub versuchten Mord und eine Serie schwerer Raubüberfälle zwischen den Jahren 1999 und 2016 vor. Da die Tatorte vor allem in Niedersachsen lagen, war das LKA Niedersachsen zuständig. In den Medien wurden Klette, Garweg und Straub oft als "RAF-Rentnertrio" bezeichnet.

In der Sebastianstraße in Berlin-Kreuzberg wurde Daniela Klette verhaftet. IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Erst vor zwei Wochen waren die Überfälle in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" thematisiert worden, daraufhin gingen zahlreiche Hinweise ein. Doch laut LKA-Chef de Vries war der entscheidende Tipp, der nun zur Verhaftung Klettes führte, schon im November 2023 aus der Bevölkerung erfolgt.

Klette ließ sich nach Informationen von Staatsanwalt Clemens Eimterbäumer widerstandslos festnehmen. Es sei eindeutig geklärt, dass es sich um die Gesuchte handle. Klette wurde am Dienstag noch dem Haftrichter am Amtsgericht Verden vorgeführt, dieser verhängte U-Haft. Der "Spiegel" schreibt, Klette sei durch Fingerabdrücke identifiziert worden und habe einen italienischen Pass benutzt.

Die linke Terrorgruppe RAF wurde 1970 von Ulrike Meinhof, Andreas Baader und Gudrun Ensslin gegründet. Sie ist für mehr als 33 Morde verantwortlich, 1998 löste sie sich auf. (Birgit Baumann aus Berlin, 27.2.2024)