Graz/Kiel – Ein 43-jähriger Grazer, der am Freitag einen Bekannten mit einer Axt und Messern attackiert haben dürfte, ist laut Landespolizeidirektion Steiermark in den Raum Kiel an die deutsche Ostseeküste geflüchtet. Der Mann gilt als gefährlich und könnte auch ein Gewehr bei sich haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Steirer mit seinem Pkw, einem dunklen Škoda Fabia Kombi, unterwegs ist. Die Bevölkerung in Kiel wird um Aufmerksamkeit ersucht.

Der Mann hatte am Freitagabend im Stadtbezirk Geidorf in Graz einen 59-jährigen Bekannten mit einer Axt und zwei Messern attackiert und verletzt. Das Opfer erlitt eine Schnittwunde im Hals- und Gesichtsbereich. Der Verdächtige flüchtete nach der Tat. Die Fahndung über das Wochenende war negativ verlaufen. Die Beamten hatten am Tatort die mutmaßlichen Waffen des Verdächtigen sichergestellt. Weitere Ermittlungen erhärteten den Verdacht, dass der 43-Jährige seinen Bekannten vorsätzlich angegriffen hatte. Bezüglich des Motivs gab es vorerst keine Erkenntnisse, es könnte aber "in einer gesundheitlichen Beeinträchtigung liegen", so die Polizei. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme wegen Verdachts des versuchten Mordes an.

Grazer Kennzeichen

Der Mann dürfte immer noch mit seinem Pkw mit Grazer Kennzeichen unterwegs sein, und es gibt klare Hinweise, dass er sich am Montag im Raum Kiel aufgehalten hat. "Das Landeskriminalamt Steiermark veranlasste daraufhin polizeiliche Maßnahmen in Deutschland. Der Verdächtige konnte aber nicht festgenommen werden. Er ist nach wie vor auf der Flucht", so die Ermittler in einer Aussendung.

Der Mann besitzt ein rechtmäßig auf ihn registriertes Gewehr. Allerdings ist nicht gesichert, ob er dieses bei sich hat. Der Gesuchte ist Österreicher, 1,80 Meter groß, schlank und hat lange, zuletzt zu einem Dutt zusammengebundene Haare. Ferner hat er eine größere und deutlich wahrnehmbare beulenartige Zyste oberhalb seines rechten Auges. Der Mann trug zum Zeitpunkt der Tat eine reflektierende Jacke. (APA, 27.2.2024)