Neues ORF-Fahrradmagazin: "Rund ums Rad" startet am 8. März. Foto: ORF

Auf ORF 2 gibt es schon bald ein wöchentliches fünfminütiges Fahrrad-Magazin zu sehen. "Rund ums Rad" wird laut einer Aussendung erstmals am 8. März um 18.20 Uhr ausgestrahlt und widmet sich dem Thema in vielen Facetten: Radfahren in der Stadt oder in der Natur, Technik und Trends, Tipps und Tricks, Veranstaltungshinweise oder auch Interviews wurden angekündigt. In der ersten Ausgabe wird eine Radstrecke mit Start in Laa an der Thaya vorgestellt und eine Wiener Fahrradwerkstatt besucht, die Gebrauchträdern neuen Schwung verleiht. Auch neue Sicherheitsgadgets gegen Fahrraddiebstahl sind Thema der "Rund ums Rad"-Premiere. (APA, 27.2.2024)