Weiterlesen:

"Oppenheimer" führt die Oscar-Nominierungen an

Neue Oscar-Kategorie für Casting ab 2026 geplant

Die Nominierungen in den wichtigsten Kategorien:

Bester Film: "American Fiction", "Anatomie eines Falls", "Barbie", "The Holdovers", "Killers of the Flower Moon", "Maestro", "Oppenheimer", "Past Lives", "Poor Things", "The Zone of Interest"

Beste Regie: Justine Triet für "Anatomie eines Falls", Martin Scorsese für "Killers of the Flower Moon", Christopher Nolan für "Oppenheimer", Giorgos Lanthimos für "Poor Things", Jonathan Glazer für "The Zone of Interest"

Bester Hauptdarsteller: Bradley Cooper für "Maestro", Colman Domingo für "Rustin", Paul Giamatti für "The Holdovers", Cillian Murphy für "Oppenheimer", Jeffrey Wright für "American Fiction"

Beste Hauptdarstellerin: Annette Bening für "Nyad", Lily Gladstone für "Killers of the Flower Moon", Sandra Hüller für "Anatomie eines Falls", Carey Mulligan für "Maestro", Emma Stone für "Poor Things"

Beste Darstellerin in einer Nebenrolle: Emily Blunt für "Oppenheimer", Danielle Brooks für "The Color Purple", America Ferrera für "Barbie", Jodie Foster für "Nyad", Da'vine Joy Randolph für "The Holdovers"

Bester Darsteller in einer Nebenrolle: Sterling K. Brown für "American Fiction", Robert de Niro für "Killers of the Flower Moon", Robert Downey Jr. für "Oppenheimer", Ryan Gosling für "Barbie", Mark Ruffalo für "Poor Things"

Bester Auslandsfilm: "Io Capitano" (Italien), "Perfect Days" (Japan), "Die Schneegesellschaft" (Spanien), "Das Lehrerzimmer" (Deutschland), "The Zone of Interest" (Großbritannien)