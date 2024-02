Kali Reis und Jodie Foster ermitteln im eisigen Alaska in einem grausamen Fall von Männermord: "True Detective: Night Country" von HBO, derzeit auf Sky. AP/HBO.

Nicht wenige hatten "True Detective" schon abgeschrieben. Nach dem herausragenden Auftakt mit Matthew McConaughey und Woody Harrelson enttäuschte die Anthologie-Serie zunächst. Erst Jodie Foster und Kali Reis machten "True Detective" mit der vierten Staffel "Night Country" wieder groß. Weil sie bewusst Krimi-Stereotype vermeiden oder auf den Kopf stellen.

Ermittlerinnen haben eine lange Tradition in Filmen und Serien. Die Film- und Medienwissenschafterin Olivia Poppe analysiert bei Doris Priesching und Michael Steingruber den Weg von Agatha Christies Miss Marple bis zu Villanelle in "Killing Eve". Sie analysiert, warum Frauen gern True-Crime-Storys schauen, was man unter feministischen Krimis versteht und warum sie weibliche Mordopfer als problematisch sieht. (red, 29.2.2024)