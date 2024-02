Der ORF veröffentlichte zu Folge drei und vier am Montagabend Daten über die Gesamtnutzung in TV und auf Streamingportal ORF On

Die ORF-Großproduktion "Biester", angelegt und promotet als Nachfolgeformat der "Vorstadtweiber", hatte am Montagabend neuerlich um 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei der offiziellen TV-Premiere der Folgen drei und vier. Die "Biester" hat der ORF schon vorab seit Jahresbeginn zur Promotion seiner Streamingplattform ORF On auf Abruf angeboten. Die nun veröffentlichten Gesamtnutzungszahlen ermöglichen Rückschlüsse auf die Nutzung der Folgen auf ORF On.

Guckst du: Fanni Schneider als Penelope Sund in "Biester", Folge vier. ORF/MR Film/Petro Domenigg

Im linearen Fernsehen hatte Folge drei ab 20.15 Uhr im Schnitt 325.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, Folge vier gleich danach sahen im Schnitt 292.000. Auf der Flughöhe bewegten sich auch die ersten beiden Folgen eine Woche zuvor mit 294.000 und 332.000 im Schnitt.

Mit der Streamingnutzung vor der TV-Ausstrahlung kamen die Folgen drei und vier der "Biester" laut ORF-Angaben auf jeweils rund 400.000 Nutzerinnen und Nutzer. Abzüglich der 325.000 beziehungsweise 292.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im linearen Fernsehen am Montagabend kommt man damit bis zur TV-Ausstrahlung auf rund 75.000 bis 108.000 "Biester"-Konsumenten online – diese einfache Subtraktion kann mögliche Mehrfachnutzung aber nicht berücksichtigen.

Fernsehen beflügelt Streaming

Die beiden Auftaktfolgen kommen, nun schon eine Woche nach der TV-Ausstrahlung, laut ORF inklusive Onlinenutzung inzwischen auf rund 430.000 beziehungsweise 450.000 Zuseher. Der lineare TV-Start hat laut ORF offenbar die Onlinenutzung angekurbelt. So stieg diese seit vergangener Woche um rund 30 Prozent für die "Biester" an, hieß es in einer Aussendung.

Der ORF sieht die Nutzungsdaten aus einer anderen Perspektive: Mittlerweile seien rund 1,1 Millionen Personen in Österreich mit der ORF-Serie zumindest kurz in Kontakt gekommen.

Die Serie punktet wenig überraschend vor allem bei jüngeren Personen. Der Marktanteil für ORF 1 bei den Zwölf- bis 49-Jährigen betrug Montagabend 14 Prozent. Jener beim Gesamtpublikum lag bei elf ab 20.15 Uhr und 13 Prozent bei der anschließenden Folge vier. (red, 27.2.2024)