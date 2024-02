19.40 REPORTAGE

Re: Studentenbude mal anders Zwei Lebenswelten unter einem Dach: Die 25-jährige Studentin Anja wohnt in einem Wiener Seniorenheim, wo das Wohnen günstiger ist als viele WG-Zimmer. Dafür muss sie 25 Stunden monatlich mit den Bewohnern verbringen, die im Schnitt 80 sind. Die Repor­tage zeigt auch Studierende in Frankreich, die für wenig Geld auf einem Bauernhof unterkommen. Bis 20.15, Arte

20.15 KOMÖDIE

Griechenland (A 2020, Claudia Jüptner-Jonstorff, Eva Spreitzhofer) Thomas Stipsits als nicht gerade entschlussfreudiger Hotelerbe, der es weder Mutter (Mona Seefried) noch Vater (Erwin Steinhauer) und auch nicht der Verlobten (Katharina Straßer) recht machen kann und nach Griechenland flüchtet, wo die Verstrickungen keineswegs ein Ende finden. An den Kinokassen erfolgreiche Austro-Komödie von Claudia Jüptner-Jonstorff und Eva Spreitzhofer, die gemeinsam mit Iris Moizi und Thomas Stipsits auch das Drehbuch geschrieben haben. Bis 21.50, ORF 2

Finden zueinander: Günther Maria Halmer und Emilia Schüle in "Die Vergesslichkeit der Eichhörnchen", Arte, 20.15 Uhr. Foto: SWR / Zieglerfilm / Ivan Maly

20.15 TRAGIKOMÖDIE

Die Vergesslichkeit der Eichhörnchen (D 2020, Marc Dietschreit, Nadine Heinze) Die 27-jährige Marija (Emilia Schüle) kommt aus der Ukra­ine nach Deutschland, um als 24-Stunden-Pflegerin des demenzkranken Curt (Günther Maria Halmer) Geld für ihre Familie in der Heimat zu verdienen. Curts kon­trollsüchtige Tochter und ein manipulativer Sohn sorgen für zusätzliche Herausforderungen. Das Regie- und Drehbuchduo Nadine Heinze und Marc Dietschreit fokussiert in der Tragikomödie auf Abhängigkeiten von Pflegerin und Gastfamilie. Bis 22.00, Arte

21.05 REPORTAGE

Dok 1: Vom Ortskaiser zum Buhmann? Österreichs Bürgermeister unter Druck Lisa Gadenstätter und Politikwissenschafter Peter Filzmaier erkunden die Aufgaben und Belastungen, mit denen das von Nachwuchspro­blemen geplagte Bürgermeisteramt verbunden ist. Bis 21.55, ORF 1

21.55 DOKUMENTARFILM

Rettet das Dorf (A 2020, Teresa Distelberger) An das Dorf knüpfen sich viele Idealvorstellungen. Die Realität sieht oft anders aus. Doch wie kann das lebendig bleiben, was ein Dorf ausmacht? Teresa Distelberger spürt in ihrem Dokumentarfilm Perspektiven und Potenzialen nach. Bis 23.10, ORF 1

22.05 NEO-NOIR

Wild Things (USA 1998, John McNaughton) Highschool-Lehrer Sam (Matt Dillon) wird von zwei Studentinnen (Neve Campbell, Deni­se Richards) der Vergewaltigung bezichtigt. Cop Ray (Kevin Bacon) glaubt das nicht und forscht nach. Trashig, sehr spannend und voll ungeahnter Wendungen. Bis 0.15, ATV 2

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Trump – Ex-Präsident vor Gericht Mit Donald Trump ist erstmals ein ehemaliger Präsident und aktueller Präsidentschaftskandidat vor einem US-Bundesgericht angeklagt. Ab 23.00 ist dazu auch die Doku Putschversuch – der Sturm auf das Kapitol zu sehen. Bis 23.45, ORF 2