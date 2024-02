Hier kommen die Mediennews von heute:

"Wetten wir, dass es falsch ist": Schlagabtausch zwischen Kurz und Wolf in der "ZiB 2" - Dem Narrativ, Kurz habe im U-Ausschuss zu wenig detailliert Auskunft gegeben, widersprach der Anchor mit Zitaten. Der Wortwechsel geht vermutlich in die "ZiB 2"-Geschichte ein

Sebastian Kurz bei Armin Wolf in der "ZiB 2". Screenshot: ORF-TVthek.

Nach "Biber"-Aus: "Die Chefredaktion" braucht Abos, um weiterzumachen - Dem Digitalmedium wurde die wirtschaftliche Grundlage entzogen. Gründerin Melisa Erkurt muss das Medium auf neue Beine stellen, 2.000 Abos sind das Ziel

TV-Tagebuch: "Avatar – Der Herr der Elemente" auf Netflix fehlt der Humor - Der Streamingdienst hat sich an einer Live-Action-Adaption der Nickelodeon-Kultserie versucht. Das ist zumindest schon einmal schlimmer schiefgegangen

Klagen gegen Journalisten und Aktivistinnen: EU-Parlament segnet Slapp-Regelung ab - Grenzüberschreitende strategische Slapp-Klagen gegen Einzelpersonen und Organisationen, die sich für Grundrechte einsetzen, sollen schwieriger werden

Onlinenutzung: Rund 100.000 streamten ORF-Großproduktion "Biester" pro Folge vorab - Der ORF veröffentlichte zu Folge drei und vier am Montagabend Daten über die Gesamtnutzung in TV und auf Streamingportal ORF On

Umfrage: Österreicher vermeiden News zu Corona, Krieg und Prominenten - Ein Viertel der Befragten vertraut nicht in den Wahrheitsgehalt der Innenpolitikberichterstattung. Jüngere informieren sich seltener, "Nachrichtenjunkies" und "-muffel" halten sich die Waage

Fahrradmagazin: Wöchentliches Magazin "Rund ums Rad" ab 8. März auf ORF 2 - Jeden Freitag um 18.20 Uhr

Switchlist: "Tracks East", "Report" und "Der letzte Scharfschütze", außerdem eine Reportage über ein palästinensisches Dorf und Dokus über Ikea, Künstliche Intelligenz und Elon Musk - TV-Hinweise für Dienstagabend.

Einen entspannten Abend wünscht die Etat-Redaktion.