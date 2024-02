Der Talkmaster Seth Meyers dürfte nicht annähernd so überrascht gewesen sein, wie er vorgab, als in seiner Late-Night-Show plötzlich Joe Biden aus der Kulisse trat. Zwar war der Termin nicht im offiziellen Kalender des Präsidenten vermerkt, aber die New Yorker Polizei hatte schon Stunden vorher die Straßen rund um das NBC-Gebäude am Rockefeller Plaza abgesperrt, und mehrere Dutzend propalästinensische Demonstranten hatten mit Plakaten gegen den "Völkermord" in Gaza ihren Weg ins Foyer des Senders gefunden.

Das verhängnisvolle Stanitzel. AFP/JIM WATSON

Biden schien dennoch bei bester Laune. Er setzte sein breitestes Zahnpastalächeln auf, als er zwischen Meyers und der aus der satirischen Fernsehserie "Parks and Recreation" bekannten Schauspielerin Amy Poehler Platz nahm. Es war ein sicheres Terrain: Beide TV-Stars machen aus ihrer Abneigung gegen Donald Trump keinen Hehl. Tatsächlich hatte sich Meyers in der ersten halben Stunde seiner in den frühen Morgenstunden des Dienstags ausgestrahlten Sendung über den republikanischen Präsidentschaftskandidaten lustig gemacht, und Poehler durfte den Studiogast mit "Joe" ansprechen. Offensichtlich hatten Bidens Berater dieses freundliche Umfeld ausgesucht, um den Präsidenten, der höchst selten Interviews gibt, als locker, schlagfertig und mental fit zu präsentieren, nachdem in jüngster Zeit in den Medien besorgniserregend oft über seine verbalen Patzer und sein Alter berichtet wird. "Sie sind 81 Jahre alt", sprach Meyers bald das heikle Thema an. "Wer hat Ihnen das gesagt?", konterte Biden mit gespielter Empörung: "Das ist streng geheim."

Video: Biden hofft auf Feuerpause im Nahen Osten ab Montag. AFP

Taylor-Swift-Verschwörung

Das Publikum lachte. Doch richtig spontan wirkte die ironische Antwort ebenso wenig wie eine andere Szene, als Biden während einer Frage in seiner Jacketttasche nach seiner Sonnenbrille nestelte, die er dann als Erwiderung aufsetzte. "Das ist geheim", antworte Biden im Übrigen auch, als er auf eine angebliche Verschwörung mit dem Popstar Taylor Swift angesprochen wurde.

President Joe Biden Addresses Concerns Over His Age and Shares His 2024 Agenda

President Joe Biden addresses the concern American voters have about his age, shares what his agenda for the 2024 election is and discusses the dangers Donald Trump poses to democracy. Late Night with Seth Meyers. Stream now on Peacock: https://bit.ly/3erP2g Late Night with Seth Meyers

So richtig lustig war der halbstündige Auftritt also nicht. Aber das muss ein amerikanischer Präsident auch nicht sein (obwohl Biden tatsächlich über ziemlich viel schwarzen irischen Humor verfügt). Der Studiogast kam freundlich, zugewandt und positiv herüber. Das ist ein bemerkenswerter Kontrast zu seinem Herausforderer. Der sei "in etwa so alt wie ich", ging Biden zum Angriff über, und könne "sich nicht einmal an den Namen seiner Frau erinnern". Damit spielte Biden auf eine Szene vom Wochenende an, als Trump über seine Frau Melania redete und sich dann unvermittelt an eine "Mercedes" (die Organisatorin Mercedes Schlapp) im Publikum wandte. Der mutmaßliche Versprecher ging in den Onlinemedien viral.

Es komme, argumentierte Biden dann ernster, nicht auf das physische Alter an, sondern darauf, "wie alt die Ideen" sind. Trump wolle das Land zurück in die Vergangenheit führen, warnte der Präsident und verwies auf die reaktionäre Gesellschaftspolitik des Republikaners, der mit der Neubesetzung des Supreme Court den Weg für eine dramatische Rücknahme des Abtreibungsrechts freigemacht hat. Da machte Biden einen wichtigen Punkt, der von vielen Amerikanern geteilt wird. Sein Versuch, das eigene Alter vergessen zu machen, gelang freilich nicht ganz so gut. Einmal sprach er von seiner "Agenda für 2020", wobei er offensichtlich 2024 meinte. Ein anderes Mal betonte er, dass er alle israelischen Premierminister seit Golda Meir persönlich kannte, die von 1969 bis 1974 im Amt war, was jüngere Zuschauer weniger beeindrucken dürfte.

Schwäche für Eis

Insgesamt wirkte Biden während des Auftritts spürbar kontrolliert. Zweimal unterbrach er sich selbst, als er zu einer längeren Ausführung ansetzen wollte. Das änderte sich erst, als Moderator Meyers nach Ende der Aufzeichnung den Präsidenten noch zu einem Eisladen auf der anderen Straßenseite führte. Bidens Schwäche für Eis ist bekannt. Er wählte ein Waffelhörnchen mit der Sorte Schokochip-Minze und scherzte locker mit den lauernden Reportern. Das wären schöne Fernsehaufnahmen gewesen. Doch plötzlich ließ Biden – wie bei vielen seiner Patzer – die sorgsam gewahrte kommunikative Disziplin fallen. Ein Journalist fragte nach einem Waffenstillstand im Gazakrieg. Statt den Zuruf zu überhören, antwortete der 81-Jährige bereitwillig: "Mein Sicherheitsberater sagt mir, dass wir nahe dran sind ... Meine Hoffnung ist: nächster Montag."

Während der Präsident über das Schicksal hunderttausender Menschen redete, hielt er das grünliche Eis wie ein Mikrofon in der Hand. Auf dieses bizarre Bild hätten seine Berater sicher gerne verzichtet. (Karl Doemens aus Washington, 27.2.2024)